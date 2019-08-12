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      Великобританія планує застосувати положення "акту Магнітського" після Brexit

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      Домінік Рааб
      Домінік Рааб / Фото з відкритих джерел

      Після виходу з Європейського Союзу Великобританія розглядає можливість застосувати положення так званого "акту Магнітського". Це означає, що банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни.

      Очільник британського МЗС Домінік Рааб написав про це у статті для видання The Sunday Telegraph. Як вже зазначалося, мова йде про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини.

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      Це означає, що порушники прав людини, зіткнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона. Ми гарантуємо, що Великобританія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду зі страждань інших,
      – зазначив міністр.

      У Великобританії перша частина "акта Магнітського" була прийнята у 2017 році. Вона стосується замороження активів тих, хто, на думку Лондона, причетний до грубих порушень прав людини. У травні 2018 року палата громад парламенту країни прийняла поправку до законопроєкту про санкції, аналогічну "акту Магнітського".

      Дискусія щодо ухвалення "закону Магнітського" на рівні Євросоюзу триває досі. Лише в грудні 2018 року глави МЗС країн ЄС дали "зелене світло" пропозиції Нідерландів розробити глобальний режим санкцій за порушення прав людини, однак ім'я Магнітського в цій пропозиції не згадується.

      Звідки взявся "акт Магнітського"?Сергій Магнітський – колишній аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital. Він помер 2009 року в московському СІЗО. Правозахисники та родичі підозрюють, що йому не надали вчасно медичну допомогу. Його колишній партнер Вільям Браудер звинуватив російську владу у спробі вбивства юриста. На думку Браудера, Магнітський розкрив масштабні корупційні схеми. У Росії відкидають звинувачення.

      Загибель Магнітського викликала міжнародний резонанс і стала приводом для прийняття у 2012 році в США "акта Магнітського". Він передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в РФ. У 2016 році Конгрес США ухвалив закон, що розширює дії "акта Магнітського" на всі країни світу. Аналоги "акта Магнітського" були ухвалені в Естонії у 2016 році, в Литві та Канаді – у 2017, в Латвії – у 2018.

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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit
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