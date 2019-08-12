04:50
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Великобритания планирует применить положение "акта Магнитского" после Brexit

      26 Читати новину українською
      Доминик Рааб
      Доминик Рааб / Фото из открытых источников

      После выхода из Европейского Союза Великобритания собирается рассматреть возможность применить положения так называемого "акта Магнитского". Это означает, что банковские счета нарушителей прав человека в Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.

      Глава британского МИД Доминик Рааб написал об этом в статье для издания The Sunday Telegraph. Как уже отмечалось, речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека.

      Читайте также: Елизавета II разочарована неспособностью британских политиков, – СМИ

      Это означает, что нарушители прав человека, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду из страданий других,
      – отметил министр.

      В Великобритании первая часть "акта Магнитского" была принята в 2017 году. Она касается замораживания активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. В мая 2018 года палата общин парламента страны приняла поправку к законопроекту о санкциях, аналогичную "акта Магнитского".

      Дискуссия о принятии "закона Магнитского" на уровне Евросоюза продолжается. Только в декабре 2018 главы МИД стран ЕС дали "зеленый свет" предложения Нидерландов разработать глобальный режим санкций за нарушение прав человека, однако имя Магнитского в этом предложении не упоминается.

      Откуда взялся "акт Магнитского"?Сергей Магнитский – бывший аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital. Он умер 2009 года в московском СИЗО. Правозащитники и родственники подозревают, что ему не предоставили вовремя медицинскую помощь. Его бывший партнер Уильям Браудер обвинил российские власти в попытке убийства юриста. По мнению Браудера, Магнитский раскрыл масштабные коррупционные схемы. В России отвергают обвинения.

      Гибель Магнитского вызвала международный резонанс и стало поводом для принятия в 2012 году в США "акта Магнитского". Он предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в РФ. В 2016 году Конгресс США принял закон, расширяющий действия "акта Магнитского" на все страны мира. Аналоги "акта Магнитского" были приняты в Эстонии в 2016 году, в Литве и Канаде – в 2017-м, в Латвии – в 2018-м.

      blog_ava
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      11 августа
      176
      Теги: Brexit Великобритания Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      552
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1240
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук