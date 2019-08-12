Великобритания планирует применить положение "акта Магнитского" после Brexit
После выхода из Европейского Союза Великобритания собирается рассматреть возможность применить положения так называемого "акта Магнитского". Это означает, что банковские счета нарушителей прав человека в Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.
Глава британского МИД Доминик Рааб написал об этом в статье для издания The Sunday Telegraph. Как уже отмечалось, речь идет о положении закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", касающихся нарушений прав человека.
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Это означает, что нарушители прав человека, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду из страданий других,
– отметил министр.
В Великобритании первая часть "акта Магнитского" была принята в 2017 году. Она касается замораживания активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. В мая 2018 года палата общин парламента страны приняла поправку к законопроекту о санкциях, аналогичную "акта Магнитского".
Дискуссия о принятии "закона Магнитского" на уровне Евросоюза продолжается. Только в декабре 2018 главы МИД стран ЕС дали "зеленый свет" предложения Нидерландов разработать глобальный режим санкций за нарушение прав человека, однако имя Магнитского в этом предложении не упоминается.
Откуда взялся "акт Магнитского"?Сергей Магнитский – бывший аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital. Он умер 2009 года в московском СИЗО. Правозащитники и родственники подозревают, что ему не предоставили вовремя медицинскую помощь. Его бывший партнер Уильям Браудер обвинил российские власти в попытке убийства юриста. По мнению Браудера, Магнитский раскрыл масштабные коррупционные схемы. В России отвергают обвинения.
Гибель Магнитского вызвала международный резонанс и стало поводом для принятия в 2012 году в США "акта Магнитского". Он предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в РФ. В 2016 году Конгресс США принял закон, расширяющий действия "акта Магнитского" на все страны мира. Аналоги "акта Магнитского" были приняты в Эстонии в 2016 году, в Литве и Канаде – в 2017-м, в Латвии – в 2018-м.