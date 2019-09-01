По всей Великобритании в эти выходные проходят демонстрации и протесты против решения премьера страны Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента накануне выхода страны из Евросоюза.

Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает издание DW.

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В Лондоне люди вышли на улицу Уайтхолл рядом с резиденцией премьер-министра. Там собрались сотни протестующих, которые скандировали: "Борис Джонсон, как тебе не стыдно!"



Демонстранты вышли на улицы Лондона / Фото EPA

После протестов в резиденции премьер-министра и у здания парламента демонстранты направились в Букингемский дворец. Некоторые из них недовольны тем, что королева дала свое официальное согласие на прекращение работы парламента, о котором ее попросил премьер.

Перед воротами дворца правоохранители расставили служебные фургоны. Однако демонстранты, зная, что им не позволят устроить протест на частной территории королевского дворца, вскоре двинулись дальше.

И все же из соображений безопасности рядом с Букингемским дворцом остались усиленные наряды полиции.

В то же время в районе Вестминстера собралась небольшая группа людей для того, чтобы выразить свою поддержку премьеру.



Протесты охватили почти 30 городов Великобритании / Фото BBC

Почему люди протестуют

Дело в том, что в минувшую среду, 28 августа, Борис Джонсон принял решение прекратить заседание парламента. Это вызвало резкую реакцию со стороны ряда депутатов, даже с его собственной консервативной партии, и тех, кто не хочет выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Критики премьера убеждены в том, что сделал это, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Brexit.

Если решение – которое, к слову одобрено королевой Елизаветой – не будет отменено, то парламент будет закрыт на 23 рабочих дня и по возвращению к работе у парламентариев останется совсем немного времени до 31 октября – крайнего срока, когда Британия должна выйти из ЕС.

Протесты охватили более 30 городов Великобритании, включая Эдинбургом, Кембриджем, Эксетер, Ноттингемом, Манчестером и Бирмингемом.

Также демонстранты планируют выйти на акции протеста в других городах Европы, в частности в Амстердаме, Берлине и Риге.

Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit, сроки перенесли на 31 октября.



Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жесткой, чем та, которую заключила его предшественница Тереза ​​Мэй, потому что парламент ее не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

Отметим, что после выхода из Европейского Союза Великобритания планирует рассмотреть возможность применить положения так называемого "акта Магнитского". Это означает, что банковские счета нарушителей прав человека в Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.