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      Великобританію охопили протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

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      Протести у Великобританії
      Протести у Великобританії / Фото з відкритих джерел

      По всій Великобританії в ці вихідні проходять демонстрації та протести проти рішення прем'єра країни Бориса Джонсона призупинити на п'ять тижнів роботу парламенту напередодні виходу країни з Євросоюзу.

      Тисячі демонстрантів вийшли в суботу на вулиці Лондона, Манчестера, Лідса, Йорка та Белфаста, повідомляє видання DW.

      Читайте також: Британці проти призупинення роботи парламенту: петиція зібрала понад 1,5 мільйона голосів

      У Лондоні люди вийшли на вулицю Уайтхолл повністю заполонивши її. Поруч з резиденцією прем'єр-міністра зібралися сотні протестувальників, які скандували: "Борис Джонсон, як тобі не соромно!"

      Протести в Великобританії
      Демонстранти вийшли на вулиці Лондона / Фото EPA

      Після протестів у резиденції прем'єр-міністра та біля будівлі парламенту демонстранти попрямували до Букінгемського палацу. Деякі з них незадоволені тим, що королева дала свою офіційну згоду на припинення роботи парламенту, про яку її попросив прем'єр.

      Перед воротами палацу правоохоронці розставили службові фургони. Однак демонстранти, знаючи, що їм не дозволять влаштувати протест на приватній території королівського палацу, незабаром рушили далі.

      Та все ж з міркувань безпеки поряд з Букінгемським палацом залишилися посилені наряди поліції.

      Водночас в районі Вестмінстера зібралася невелика група людей для того, щоб висловити свою підтримку прем'єру.

      Протести в Британії
      Протести охопили майже 30 міст Великобританії / Фото BBC

      Чому люди протестують

      Річ у тім, що минулої середи, 28 серпня, Борис Джонсон прийняв рішення припинити засідання парламенту. Це викликало різку реакцію з боку низки депутатів, навіть з його власної, консервативної, партії, і тих, хто не хоче виходу Британії з Євросоюзу без угоди.

      Критики прем'єра переконані в тому, що зробив він це, щоб не допустити подальших дебатів і голосування з приводу умов Brexit.

      Якщо рішення – яке, до слова схвалене королевою Єлизаветою – не буде скасовано, то парламент буде закритий на 23 робочих дні і після повернення до роботи у парламентаріїв залишиться зовсім небагато часу до 31 жовтня – крайнього терміну, коли Британія повинна вийти з ЄС.

      Протести охопили більш ніж 30 міст Британії, включно з Едінбургом, Кембриджем, Ексетером, Ноттінгемом, Манчестером та Бірмінгемом.

      Також демонстранти планують вийти на акції протестів у інших містах Європи, зокрема в Амстердамі, Берліні та Ризі.

      Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.

      Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.

      Зазначимо, що після виходу з Європейського Союзу Великобританія планує розглянути можливість застосувати положення так званого "акту Магнітського". Це означає, що банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни.

      blog_ava
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      31 серпня
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      Теги: Новини політики Великобританія Протести Brexit
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