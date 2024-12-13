Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розвідувальний огляд від Міністерства оборони Великої Британії від 13 грудня в соцмережі Х.

Цікаво Цунамі, що накриє всіх: хто тепер контролює Сирію і чому кривава бійня продовжиться

Як падіння Сирії вплинуло на репутацію Росії

За словами британської розвідки у Кремлі майже напевно вважають крах режиму Асада, її колишнього сирійського союзника, шкідливим як для її регіональних стратегічних інтересів, так і для її іміджу як гаранта безпеки.

Російське керівництво вважає війну в Україні своєю першочерговою турботою. Пріоритезація конфлікту в Україні з боку Росії, ймовірно, погіршила здатність Москви утримувати режим Асада при владі,

– мовиться у дописі.

У відомстві також підкреслили, що наразі основною метою Росії в Сирії є збереження контролю над своїми військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі. Це потрібно країні-агресорці, щоб забезпечити стратегічний доступ до Близького Сходу та Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці.

"Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих військових баз", – зазначили у британській розвідці.

Там також підкреслили, що у короткостроковій перспективі Росія, швидше за все, намагатиметься відновити свою репутацію надійного партнера та співпрацюватиме дипломатично з усіма залученими суб'єктами у Сирії, намагаючись виторгувати гарантії безпеки своїх військових баз.

До слова, у ГУР МО розповідали, що російська армія почала евакуацію з Сирії після падіння режиму Асада. Для цього Росія залучила військово-транспортні літаки та кораблі, які перевозять залишки військ, озброєння та техніки.