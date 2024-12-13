Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведывательный обзор от Министерства обороны Великобритании от 13 декабря в соцсети Х.

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Как падение Сирии повлияло на репутацию России

По словам британской разведки в Кремле почти наверняка считают крах режима Асада, ее бывшего сирийского союзника, вредным как для ее региональных стратегических интересов, так и для ее имиджа как гаранта безопасности.

Российское руководство считает войну в Украине своей первоочередной заботой. Приоритизация конфликта в Украине со стороны России, вероятно, ухудшила способность Москвы удерживать режим Асада у власти,

– говорится в заметке.

В ведомстве также подчеркнули, что сейчас основной целью России в Сирии является сохранение контроля над своими военно-морской базой в Тартусе и авиабазой в Хмеймиме. Это нужно стране-агрессору, чтобы обеспечить стратегический доступ к Ближнему Востоку и Средиземному морю, поддерживая ее цели в Африке.

"Крах режима Асада почти наверняка увеличил риск для безопасности этих военных баз", – отметили в британской разведке.

Там также подчеркнули, что в краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, пытаться восстановить свою репутацию надежного партнера и сотрудничать дипломатически со всеми вовлеченными субъектами в Сирии, пытаясь выторговать гарантии безопасности своих военных баз.

К слову, в ГУР МО рассказывали, что российская армия начала эвакуацию из Сирии после падения режима Асада. Для этого Россия привлекла военно-транспортные самолеты и корабли, которые перевозят остатки войск, вооружения и техники.