Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

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Как и куда бегут россияне из Сирии после падения режима Асада

По данным украинской разведки, с авиабазы Хмеймим в Сирии запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД. Эти воздушные суда будут лететь по маршрутам к российским аэродромам "Ульяновск", "Чкаловской" и "Приволжской".

Также государство-агрессор привлекает дополнительные объекты флота: в частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз Sparta II и большой десантный корабль "Александр Шабалин".

Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен",

– отметили в ГУР.

В операции "сирийское отступление" также участвуют вражеские фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

"В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления", – рассказали в разведке.

В ГУР также отметили, что, вероятно, Россия рассчитывает на договоренности с сирийскими антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из страны. В качестве доказательства в разведке привели, что даже представители российской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами", а демонстрируют нейтральную, даже "милую" публичную риторику.

Кроме того, по данным ГУР, среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение. Так россияне выражают недовольство своими вождями и командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Одна из военных баз с российскими военными сейчас находится в осаде.

К слову, российский президент Владимир Путин после падения режима сирийского диктатора предоставил Башару Асаду и его семье убежище в своей стране. Сейчас свергнутый президент Сирии и его семья уже прибыли в Москву.