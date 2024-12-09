Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО.

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Сколько военных России находилось в Сирии

По состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000–7500 российских военных, включая представителей ЧВК,

– рассказал Коваленко.

По его словам, даже в случае переброски всех этих военных в Россию с последующей отправкой на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии страны-агрессора в штурмовых действиях.

"Более того, часть из этих воинов может быть переброшена в Африку", – добавил руководитель ЦПД СНБО.