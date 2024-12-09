Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Коваленка, керівника ЦПД РНБО.

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Скільки військових Росії перебувало в Сирії

Станом на літо 2024 року у Сирії перебувало близько 6000–7500 російських військових, включно з представниками ПВК,

– розповів Коваленко.

За його словами, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до Росії з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії країни-агресорки у штурмових діях.

"Більше того, частина з цих вояків може бути перекинута в Африку", – додав керівник ЦПД РНБО.