Решение предоставить убежище Асаду и его семье принял лично Владимир Путин, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя президента России Дмитрия Пескова во время брифинга.

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Асаду предоставили убежище в России

Своими словами Песков фактически подтвердил, что после падения своего режима в Сирии 8 декабря Асад прилетел в Москву. Об этом накануне госагентствам рассказывал неназванный источник в Кремле.

При этом Песков добавил, что ему нечего сказать журналистам о местонахождении Асада. .

Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. В данном случае мне нечего сказать,

– сказал он.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора заметил, что в официальном графике Путина встречи с президентом Сирии нет

Также Дмитрий Песков ответил, удивила ли Кремль ситуация в Сирии. Пресс-секретарь Путина сказал: "То, что произошло в целом, удивило весь мир".

По словам Пескова, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно. Он заметил, что это будет предметом для обсуждения с теми, кто будет у власти в стране.