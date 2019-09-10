18:43
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ ВЕРХОВНА РАДА APPLE

      Парламент Великої Британії припинив роботу

      877 Читать новость на русском
      Парламент Великої Британії припинив роботу до 14 жовтня
      Парламент Великої Британії припинив роботу до 14 жовтня / ua.depositphotos.com

      Парламент Великої Британії офіційно призупинив свою роботу до 14 жовтня. На цей час депутати припиняють обговорення будь-яких законодавчих актів.

      Поточна парламентська сесія триває з червня 2017 року, вона стала найдовшою в історії британського парламенту майже за 400 років, пишуть британські ЗМІ.

      Читайте також: Ціна Brexit: Британії загрожує дефіцит пального, ліків та продовольства

      Ця перерва стане найбільш тривалою для парламенту Великої Британії за останній час. З 1980-х років перерва між сесіями парламенту тривала не більше тижня.

      Процедура припинення роботи парламенту відбулася згідно з традицією. 14 жовтня перед британськими депутатами повинна буде виступити королева. Вона оголосить нові пріоритети уряду.

      Зауважимо, що 9 вересня прем'єр-міністр Борис Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня. Критики прем'єра переконані в тому, що зробив він це, щоб не допустити подальших дебатів і голосування з приводу умов Brexit.

      До речі: Перші кроки прем'єра Бориса Джонсона – Україна не в пріоритеті

      Таким чином, у парламентаріїв буде значно менше часу для того, щоб обговорити угоду з Брюсселем перед виходом Великої Британії з ЄС, запланованою на 31 жовтня. Британський прем'єр Борис Джонсон заперечує, що цей крок пов'язаний з бажанням вивести Велику Британію з ЄС без угоди.

      Королева Британії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни з ЄС у разі, якщо до 31 жовтня 2019 року не підписано угоду з Брюсселем.

      Британці через рішення Джонсона вийшли на протест. Окрім того, електронна петиція проти призупинення роботи парламенту набрала понад 1,2 мільйона голосів.

      Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.

      Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.

      blog_ava
      Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків
      сьогодні
      8300
      Теги: Євросоюз Новини політики Великобританія Борис Джонсон Brexit
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      сьогодні , 18:01 Третейські суди: чи насправді вони потрібні Україні
      Ірина Поліщук 206
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сьогодні , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 840
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні , 17:01 Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      1628
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сьогодні , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 430
      Процедура імпічменту президента: що змінилось
      сьогодні , 15:20 Процедура імпічменту президента: що змінилось
      4051
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук