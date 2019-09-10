Парламент Великої Британії припинив роботу

Парламент Великої Британії офіційно призупинив свою роботу до 14 жовтня. На цей час депутати припиняють обговорення будь-яких законодавчих актів.

Поточна парламентська сесія триває з червня 2017 року, вона стала найдовшою в історії британського парламенту майже за 400 років, пишуть британські ЗМІ.

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Ця перерва стане найбільш тривалою для парламенту Великої Британії за останній час. З 1980-х років перерва між сесіями парламенту тривала не більше тижня.

Процедура припинення роботи парламенту відбулася згідно з традицією. 14 жовтня перед британськими депутатами повинна буде виступити королева. Вона оголосить нові пріоритети уряду.

Зауважимо, що 9 вересня прем'єр-міністр Борис Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня. Критики прем'єра переконані в тому, що зробив він це, щоб не допустити подальших дебатів і голосування з приводу умов Brexit.

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Таким чином, у парламентаріїв буде значно менше часу для того, щоб обговорити угоду з Брюсселем перед виходом Великої Британії з ЄС, запланованою на 31 жовтня. Британський прем'єр Борис Джонсон заперечує, що цей крок пов'язаний з бажанням вивести Велику Британію з ЄС без угоди.

Королева Британії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни з ЄС у разі, якщо до 31 жовтня 2019 року не підписано угоду з Брюсселем.

Британці через рішення Джонсона вийшли на протест. Окрім того, електронна петиція проти призупинення роботи парламенту набрала понад 1,2 мільйона голосів.

Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.



Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.