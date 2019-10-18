Новое соглашение о Brexit между Британией и ЕС: как и когда теперь страна выйдет из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о согласовании нового соглашения с Евросоюзом о Brexit.

Теперь соглашение должны утвердить на саммите ЕС 17-18 октября и, что самое главное, в британском парламенте. Что это значит и почему поводов для радости у Джонсона немного – в материале 24 канала.

О достижениях новой "большой сделки" Борис Джонсон сообщил в своем Twitter.

Мы получили прекрасное новое соглашение, которое возвращает нам контроль – теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетным вопросам,

– сказано в сообщении.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Таким образом, новое соглашение все еще нуждается в одобрении парламента Великобритании. Планируется, что экстренное заседание Палаты общин состоится 19 октября. Однако не факт, что этот вариант соглашения поддержат.

Читайте также: Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать

Что это значит?

Как передает ВВС, большинство пунктов соглашения совпадают с ранее предложенными Терезой Мэй версиями. Основные изменения касаются Северной Ирландии.

Так, Великобритания продолжит соблюдать правила ЕС до конца 2020 года, возможно, и дольше, чтобы позволить бизнесу налаживать деятельность в новых условиях. Кроме того, страна все равно заплатит 39 миллиардов фунтов стерлингов за "развод".

Противоречивый "бекстоп", который, как опасались критики, мог удержать Великобританию в таможенном союзе с ЕС, устранили. Основной торговый путь Северной Ирландии все еще будет по таможенным правилам ЕС, несмотря на то, что страна останется частью таможенной территории Великобритании. Поэтому она будет включена в любые будущие торговые соглашения, заключенные правительством после Brexit.

Также все стороны хотят избежать возвращения "жесткой границы" после Brexit между Северной Ирландией и Ирландией.



На улицах британских городов появились "напоминания" о Brexit / Getty Images

Однако, как отметил в комментарии 24 каналу политический эксперт Виктор Каспрук, оптимизм Джонсона относительно удачного "продавливания" нового соглашения – слишком преждевременный.

Фактически это соглашение означает гораздо больше, чем сам Brexit. Это – выбор нового вектора развития Великобритании и ее места в Европе. И, как бы ни хотелось британским политическим элитам оттянуть это окончательное решение, но решать все равно придется. И в Британии еще до конца не понимают, что после этого будет,

– пояснил эксперт.

Каспрук добавил, что на этом этапе часть элит, вероятно, не согласится с возможным быстрым решением Brexit. Они должны получить какие-то подтверждения, что выход из ЕС не будет катастрофическим для Великобритании после того, как его окончательно согласуют.

Чего следует ожидать дальше?

Хотя Борис Джонсон получил поддержку соглашения в Брюсселе, говорить о такой же ситуации в британском парламенте – трудно.

Так, в DUP (Демократическая юнионистская партия, действующая в Северной Ирландии – Прим. 24), на поддержку которой надеется правительство Великобритании, пока не готовы поддерживать документ.

Эти предложения, на наш взгляд, не полезны для экономического благосостояния Северной Ирландии... Голосование в субботу будет только началом длительного процесса получения любого законопроекта о Brexit через Палату общин,

– отметили в партии.

Однако команда Джонсона надеется, что между этим вариантом и выходом без соглашения они выберут первое. Голоса партии могут стать решающими, а британские СМИ субботнее заседание уже окрестили "титаническим боем".

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что это соглашение "даже хуже", чем то, о котором договаривалась предшественница Джонсона Тереза ​​Мэй. Поэтому политик убежден, что документ "должен быть отклонен" депутатами.



Борис Джонсон надеется на поддержку в Палате общин / Getty Иmages

Как прогнозирует Виктор Каспрук, скорее всего и это соглашение британский парламент не одобрит. По его словам, оно может быть такой себе "пробной пулей", чтобы отследить реакцию британского политикума и посмотреть, что стоит сделать, чтобы это соглашение в конце концов согласовали.

Те подковерные игры, которые происходят и которые не видны на поверхности, значительно сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Думаю, Джонсону, несмотря на все его огромные усилия продавить соглашение именно до 31 октября, это просто не удастся. Не исключено, что он сделает вторую или третью попытку примерно до Нового года, и они могут быть успешными,

– отметил эксперт.

В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что не имеет смысла продлевать срок Brexit после того, как Великобритания и ЕС утвердят новое соглашение.

"We have a deal so why should we have a prolongation?"



EU Commission President Jean-Claude Juncker says there is no need to extend the Brexit deadline, after UK and EU reach new #BrexitDeal



Latest: https://t.co/0i3FYxauDg pic.twitter.com/hBEZRFmUfx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 17, 2019

Почему процесс так затянулся?

В британском парламенте уже трижды отвергали проект соглашения, о котором договаривались Евросоюз и правительство предыдущего британского премьера Терезы Мэй. Камнем преткновения был именно "ирландский" вопрос.

Читайте также: Британия выходит из ЕС: какие последствия для Украины

В августе обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход страны из ЕС без соглашения и обязывающий правительство снова это отложить в случае неподдержки ни одного из вариантов. Сам Джонсон заявил, что "лучше умрет в канаве", чем еще раз перенесет Brexit.

Что известно о Brexit?

Великобритания должна была покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября.



Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, взамен 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.