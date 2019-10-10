Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ

Туреччина розпочала воєнну операцію "Мирна весна" у Сирії. Спрямована вона проти сирійських курдів та має на меті, зокрема, забезпечити повернення біженців з Туреччини до Сирії. Що відомо про операцію та чи може новий конфлікт, навпаки, загострити гуманітарну кризу у регіоні – у матеріалі 24 каналу.

Що сталося?

9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, яку назвали "Мирна весна". Спрямована вона передусім проти сил сирійських курдів (Загони народної самооборони – YPG). Останніх Анкара називає терористами, відгалуженням забороненої в Туреччині РПК.

Робітнича партія Курдистану (РПК) з 1984 року бореться за створення курдської автономії на південному сході Туреччини. Терористичною організацією її визнають також США і деякі країни ЄС. Проте YPG заперечують будь-який зв’язок з РПК.

Перед цим турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам.

Зокрема, як пише Al Jazeera, Туреччина обстріляла в'язниці, де утримуються члени терористичного угрупування ІДІЛ понад 60-ти національностей. У семи в’язницях – понад 12 тисяч осіб, щонайменше 4 тисячі з них є іноземними громадянами. У Сирії це назвали "явною спробою" допомогти їм врятуватися. Турецька сторона цю ситуацію не коментує.

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Видання додає, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії.

Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.



Автономний уряд сирійських курдів зазначив, що буде захищати свої території та оголосив загальну мобілізацію.

Для чого це Туреччині?

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заговорив про військову операцію ще у кінці 2018 року. Проте президент США Дональд Трамп прийняв рішення про виведення з Сирії американських військ. Зрештою Ердоган переніс свої плани і повернувся до них лише зараз.

Ердоган, як передає Yeni Safak, розповів про три основні цілі операції:

1. Захистити територіальну цілісність Сирії.

2. Охороняти південний кордон Туреччини від терористів, нейтралізуючи загрозу.

3. Сприяти поверненню на батьківщину громадян Сирії, яких вигнали з країни.

Турецький уряд планує направити 2 млн сирійських біженців (із 3,6 млн), які проживають на території країни, до "безпечної зони" у Сирії. І основна задумка Анкари – щоб у самій Туреччині була безпека.

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Також Ердоган запевнив: Туреччина має право проводити операцію на території Сирії – країни підписали відповідну угоду в 1998 році. Оскільки нинішній режим не вживає заходів проти РПК, турецькі військові можуть переслідувати її представників, яких сторона називає терористами.

Турецькі військові планують відтіснити сирійських курдів-ополченців на 30 км від своїх кордонів.

Реакція світової спільноти

У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії. Після того, як наступ таки відбувся, у Штатах повідомили, що розробка закону про санкції завершилася 9 жовтня.

Так, передбачено заморожування активів та обмеження видачі американських віз низці турецьких високопосадовців, зокрема президенту, віцепрезиденту, міністрам оборони, закордонних справ, фінансів, торгівлі, енергетики. Крім того, санкції передбачені за покупку Туреччиною російських ЗРС С-400. Обмежувальні заходи стосуються й енергетичного та оборонного секторів.



​Під час операції загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не дав Анкарі "зеленого світла" для військового наступу на Сирію. Сам американський лідер Дональд Трамп назвав початок операції "поганою ідеєю" та заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини. Як зазначив Трамп, він має намір зробити щось "набагато гірше, ніж санкції".

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.



Військова операція "Мирна весна" / Getty Images

Варто зазначити, що Туреччина є членом Північноатлантичного договору. А головний пріоритет НАТО – гарантування безпеки країн-членів Альянсу.

Також у ЄС зазначили, що малоймовірно, що так звана "безпечна зона" у Сирії буде відповідати міжнародним критеріям повернення біженців. Низка європейських країн закликали провести засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації 10 жовтня. Арабська ліга також оголосила екстрену зустріч 12 жовтня в Каїрі для обговорення наступу.

В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

Чи причетна Росія?

У Міністерстві закордонних справ РФ повідомляють, що перед початком військової операції очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу розмовляв по телефону з російським колегою Сергієм Лавровим. У повідомлення сказано, що вони "детально обговорили процес сирійського врегулювання". Особливу увагу при цьому високопосадовці приділили ситуації на північному сході країни.

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Як пишуть російських ЗМІ, Лавров запропонував вирішити конфлікт шляхом діалогу з Дамаском. Крім того, за його словами, політика США щодо курдів є суперечливою і "може сколихнути весь Близький Схід".

Проте, як зазначив у коментарі 24 каналу експерт Майдану закордонних справ Олег Бєлоколос, наразі стверджувати, що цей конфлікт – на руку Росії, не можна.

Так, є Іран, є Туреччина, є Росія. Вони б'ються за цей вплив, але що це дає безпосередньо Росії? Поки що нічого. Сирія зруйнована. Якісь проекти економічні там нікому не потрібні. У стратегічному плані це поки що жодної користі для Росії не несе,

– пояснив він.

Які можуть бути наслідки для регіону?

Критики стверджують, що загострення конфлікту на півночі Сирії може призвести до етнічного очищення місцевого курдського населення на півночі Сирії, пише ВВС. Також це ризикує завершитися гуманітарною катастрофою, що спричинить хвилі біженців, та відродженням ІДІЛ.

Наразі тисячі жителів зони конфлікту залишають свої домівки. Така ситуація, збройний конфлікт, за словами Олега Бєлоколоса, і сприяє тому, що йдуть біженці. Однак і зараз цю частину не контролює уряд Асада, там фактично безвладдя, багато незаконних угрупувань і йде "війна всіх проти всіх".



Турецькі військові у Сирії / Getty Images



Проблеми для Туреччини насамперед у тому, що сирійська територія є постійним джерелом біженців і країна вже не справляється з цим напливом. Тому Ердоган хоче змінити кордон і створити вищезгадану "безпечну зону" на півночі Сирії.

"Туреччина намагається там навести якийсь лад і безпеку. Чи вдасться це їм? Важко сказати. На Близькому Сході важко робити якісь прогнози. Він стабільний у своїй нестабільності", – пояснив Олег Бєлоколос.