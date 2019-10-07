"Знищу і зруйную": Трамп пригрозив Туреччині через військові дії у Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку неправильної поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини. За його словами, Анкарі не варто "переходити межу".

Трамп стверджує, що вже робив так раніше. Він зазначив, що факт "переходу межі" визначить його "велика і незрівнянна мудрість".

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Вони разом з Європою та іншими повинні стежити за затриманими бійцями ІДІЛ ("Ісламська держава") і їхніми сім'ями,

– попередив американський президент.

Він додав, що США зробили в регіоні "набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати", включаючи повне захоплення території "Ісламської держави". За його словами, тепер інші сили повинні "захищати свою власну територію" в регіоні.

Важливо: В Росії оголосили, що війна в Сирії завершилась

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Чому виник конфлікт між США і Туреччиною щодо Сирії?

Заява Трампа прозвучала після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про готовність турецьких військ самостійно почати військову операцію на північному сході Сирії, де Туреччина і США раніше домовилися створити зону безпеки.

На думку Ердогана, Вашингтон свою обіцянку не виконав. У регіоні також перебувають сили курдів, яких американці вважають союзниками, а турки – терористами.

Курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії.

Що відомо про війну у Сирії? Війна в Сирії розгорілась у 2011 році, коли розпочалася хвиля мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Він прийшов до влади у 2000 році після смерті свого батька. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Влада Сирії воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави".



Захід неодноразово звинувачував сирійську владу в застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї. За ці роки владі Сирії на чолі з Асадом вдалося повернути контроль над більшою частиною території країни. Ключову підтримку владі Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переламати хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів".



Водночас активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть повстанці та цивільні. 11 серпня стало відомо про те, що армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб – останнє, яке контролювали повстанці. Під час цього у боях загинули більше сотні бійців з обох сторін. Загалом від початку війни в Сирії загинули понад 350 тисяч людей, а міста лежать у руїнах.