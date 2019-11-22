Україна досі не отримала $35 млн допомоги США: все, що про це відомо

Останні шість років США потужно підтримували Україну, як матеріально, так і військовою технікою. Однак останні кілька місяців весь світ обговорює затримку чергового надання допомоги з боку Штатів. А нещодавно стало відомо, що Україна досі не отримала $35 млн з обіцяної суми.

З чого все почалося?

У липні 2019 року президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні (250 мільйонів доларів). Сталося це незадовго до його телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, навколо якої згодом розгорівся скандал.

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Про це стало відомо у кінці серпня 2019 року. Тоді Трамп пояснив це тим, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

Однак пізніше низка американських високопосадовців у своїх свідченнях Конгресу розповіли, що затримка виплат була пов’язана з вимогою Трампа розпочати в Україні розслідування проти його ймовірного суперника на майбутніх виборах – Джо Байдена. Також однією з причин називали корупцію в Україні.



Трамп спочатку заперечував факт "замороження" допомоги / Getty Images

12 вересня адміністрація Трампа все ж зняла блокування цих грошей. Це рішення було мотивовано тим, що фінансовий рік у США завершується 30 вересня.

Однак 19 листопада сенатори від Демократичної партії звернулися до Пентагону щодо $35 млн військової допомоги, які Україна досі не отримала. Вони закликали Пентагон пришвидшити надання відповідної допомоги.

Так, демократи переконані: гроші залишилися на рахунках Міністерства фінансів США через блокування Білим домом і це протирічить заявам високопосадовців з адміністрації президента з цього приводу.

У Пентагоні відповіли, що планують надати решту невиплаченої військової допомоги "найближчим часом".

Департамент прискорює процес надання санкціонованої допомоги Україні і зобов’язується якомога швидше виділити ці кошти, згідно з процедурами укладення договорів, як того вимагає закон,

– повідомив представник Пентагону Томас Кемпбелл.

Що про це говорять у США?

Трамп раніше заявляв, що "Україна до приходу Зеленського була однією з найбільш корумпованих країн світу", тому він і не бажав надавати допомогу. Таким чином американський лідер фактично підтвердив закиди щодо замороження відповідних грошей.

Україна до Зеленського була відома корупцією... Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована,

– говорив Трамп.

Крім того, Трамп переконаний: країни Європи повинні більше допомагати Україні, бо вона є фактично "стіною" між ними і Росією. Наразі ж підтримка США є більш значною.

Розблокував американський президент військову допомогу для України лише після відповідного прохання сенатора-республіканця Роба Портмана.

Підтримка України з боку США / 24 канал

Заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України і Європи Лора Купер під час слухань в нижній палаті Конгресу заявила, що таке рішення Трампа було вигідним передусім для Росії. Вона наголосила: без американської військової допомоги Україні було би більш складно оборонятися від агресії Кремля.

Крім того, Купер додала: керівництво України могло знати про призупинення військової допомоги від США ще 25 липня – у день телефонної розмови Зеленського з Трампом.

Це важливо, оскільки демократи переконані, що Трамп використав допомогу для тиску – щоб Україна оголосила про розслідування щодо Байдена. Республіканці ж наполягали на тому, що Зеленський не знав про це до повідомлень ЗМІ – 28 серпня.

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Американські ЗМІ з посиланням на високопосадовців з Білого дому повідомляли також, що чиновники з кола адміністрації президента США намагалися витягнути від України компромат щодо Байдена в обмін на військову допомогу.

Відомо, що генеральний інспектор міністерства оборони США Гленн Файн не буде розслідувати затримку військової допомоги Україні. Рішення було прийняте у зв’язку з побоюванням, що це може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників. Однак рішення може змінитися "в міру розвитку ситуації".

Держсекретар США Майк Помпео нагадав, що США за останні роки надали Україні величезний обсяг допомоги в сфері безпеки і мають намір продовжувати цю політику.

Штати стомилися від України?

США сьогодні переймаються передусім внутрішнім скандалом навколо справи про імпічмент Трампу та щодо майбутніх президентських виборів. Тому допомога Україні – не те питання, на якому зараз будуть зосереджувати увагу у вищих кабінетах держави.

Як зазначав у коментарі 24 каналу головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, Трампу Україна не цікава в принципі, передусім економічно. Однак експерт уточнив: це стосується безпосередньо американського лідера, а не політикуму країни загалом.

Геополітично Трамп нас сприймає лише як проблему. Точніше – конфлікт України із Росією він бачить як перешкоду для того, щоб налагоджувати стосунки з РФ,

– говорить Бєлєсков.

Водночас Україні зараз на американському напрямку варто звернути увагу на співпрацю з Конгресом. Адже там ще залишається значна підтримка, як серед демократів, так і серед республіканців. Тобто, за словами експерта, концентруватися варто, умовно кажучи, на взаєминах із бюрократією середньої ланки.



Військова допомога США для України / 24 канал