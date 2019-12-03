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      Трамп подякував Зеленському та заявив, що скандал з Україною завершено

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      Трамп подякував Зеленському за його інтерв'ю західним ЗМІ / ukrinform.ua

      Президент США Дональд Трамп подякував своєму колезі Володимиру Зеленському за його інтерв'ю, яке той дав низці іноземних ЗМІ. Трамп заявив, що на цьому справу про "тиск на Україну" завершено.

      Тепер демократи, які нічого не роблять, повинні повернутися до своєї роботи, написав американський лідер у своєму твіттері.

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      Президент України знову заявив, що Трамп не тиснув на Україну. Дякую за це пану Зеленському. Справу закінчено,
      – написав Дональд Трамп.

      Резюмуючи, він заявив, що коли б радикально-ліві демократи були здоровими, якими вони не є, то ця справа вже давно завершилася.

      Що відомо про інтерв'ю Зеленського?Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю західним виданням, серед яких були Der Spiegel (Німеччина), Le Monde (Франція), Time (США) і Gazeta Wyborcza (Польща).

      У ньому обговорювалися питання анексії Криму, війни на Донбасі, нормандського саміту, мінських угод, а також відносини зі США.

       

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      2 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Володимир Зеленський
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