Трамп подякував Зеленському та заявив, що скандал з Україною завершено

Президент США Дональд Трамп подякував своєму колезі Володимиру Зеленському за його інтерв'ю, яке той дав низці іноземних ЗМІ. Трамп заявив, що на цьому справу про "тиск на Україну" завершено.

Тепер демократи, які нічого не роблять, повинні повернутися до своєї роботи, написав американський лідер у своєму твіттері.

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Президент України знову заявив, що Трамп не тиснув на Україну. Дякую за це пану Зеленському. Справу закінчено,

– написав Дональд Трамп.

Резюмуючи, він заявив, що коли б радикально-ліві демократи були здоровими, якими вони не є, то ця справа вже давно завершилася.

Що відомо про інтерв'ю Зеленського?Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю західним виданням, серед яких були Der Spiegel (Німеччина), Le Monde (Франція), Time (США) і Gazeta Wyborcza (Польща).



У ньому обговорювалися питання анексії Криму, війни на Донбасі, нормандського саміту, мінських угод, а також відносини зі США.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019