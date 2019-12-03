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      Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что скандал с Украиной завершен

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      Трамп поблагодарил Зеленского за его интервью западным СМИ / ukrinform.ua

      Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего коллегу Владимира Зеленскога за его интервью, которое он дал ряду иностранных СМИ. Трамп заявил, что на этом дело о "давлении на Украину" завершено.

      Теперь демократы, которые ничего не делают, должны вернуться к своей работе, написал американский лидер в своем твиттере.

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      Президент Украины вновь заявил, что Трамп не давил на Украину. Спасибо за это господину Зеленскому. Дело закончено,
       написал Дональд Трамп.

      Резюмируя, он заявил, что если бы радикально-левые демократы были здоровыми, которыми они не являются, то это дело уже давно закончилось.

      Что известно об интервью Зеленского? Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным изданиям, среди которых были Der Spiegel (Германия), Le Monde (Франция), Time (США) и Gazeta Wyborcza (Польша).

      В нем обсуждались вопросы аннексии Крыма, войны на Донбассе, нормандского саммита, минских соглашений, а также отношения с США.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп
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