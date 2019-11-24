Взаимоотношения США и Украины: Госдеп на требование суда обнародовал 100 страниц документов

Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц материалов, касающихся взаимоотношений Белого дома с Украиной. В документах говорится о том, как адвокат Трамп Рудольф Джулиани вел кампанию в отношении посла США в Украине.

Документы обнародовали по судебному иску наблюдательной группы American Oversight. Как сказано в пояснении к материалам, среди них – электронные письма, что "подтверждают многочисленные активные контакты в мае 2019 года госсекретаря Помпео и адвоката Трампа Джулиани".

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Говорится, в частности, о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019 года. Кроме того, письмо от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в том числе от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса – на 1 апреля (СМИ писали, что Нуньес якобы встречался с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным для поиска компромата на Байдена).

Журналисты отмечают, что документы проливают свет на то, как Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. Именно поэтому Помпео, вероятно, ранее отказывался предоставлять эту информацию Конгрессу.

Так, среди документов – и письмо шести бывших послов США в Украине, в частности Билла Тейлора, в Государственный департамент, в котором стороны выражают обеспокоенность относительно атак на Мари Йованович. 12 апреля члены Палаты представителей Стени Гоер и Элиот Энгель прислали письмо Помпео, в котором также выразили обеспокоенность ситуацией с преследованием Йованович.

Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Ведь это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США Мари Йованович – 24 канал),

– заметил в объяснении исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Заметим, что все эти документы находятся в открытом доступе. В надзорной группе подчеркивают, что это лишь первая порция, и в администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса".

"Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию", – говорят в American Oversight.

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Мари Йованович отозвали из Киева в мае 2019 года – на два месяца раньше запланированного срока. На слушаниях в Палате представителей она сообщила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее увольнения и "развернул кампанию" против нее. Сам Трамп говорит, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего.