12:18
24 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Взаимоотношения США и Украины: Госдеп на требование суда обнародовал 100 страниц документов

      113 Читати новину українською
      Госдеп обнародовал почти 100 страниц документов о взаимоотношениях с Украиной / Фото из открытых источников

      Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц материалов, касающихся взаимоотношений Белого дома с Украиной. В документах говорится о том, как адвокат Трамп Рудольф Джулиани вел кампанию в отношении посла США в Украине.

      Документы обнародовали по судебному иску наблюдательной группы American Oversight. Как сказано в пояснении к материалам, среди них – электронные письма, что "подтверждают многочисленные активные контакты в мае 2019 года госсекретаря Помпео и адвоката Трампа Джулиани".

      Кстати! Глава "Нафтогаза" Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом нужно знать

      Говорится, в частности, о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019 года. Кроме того, письмо от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в том числе от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса – на 1 апреля (СМИ писали, что Нуньес якобы встречался с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным для поиска компромата на Байдена).

      Журналисты отмечают, что документы проливают свет на то, как Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. Именно поэтому Помпео, вероятно, ранее отказывался предоставлять эту информацию Конгрессу.

      Так, среди документов – и письмо шести бывших послов США в Украине, в частности Билла Тейлора, в Государственный департамент, в котором стороны выражают обеспокоенность относительно атак на Мари Йованович. 12 апреля члены Палаты представителей Стени Гоер и Элиот Энгель прислали письмо Помпео, в котором также выразили обеспокоенность ситуацией с преследованием Йованович.

      Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Ведь это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США Мари Йованович – 24 канал),
      – заметил в объяснении исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

      Заметим, что все эти документы находятся в открытом доступе. В надзорной группе подчеркивают, что это лишь первая порция, и в администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса".

      "Это убедительно доказывает, что администрация препятствует правосудию", – говорят в American Oversight.

      Обратите внимание! Давил ли личный адвокат Трампа на Украину: новые факты по слушаниям в Конгрессе США

      Мари Йованович отозвали из Киева в мае 2019 года – на два месяца раньше запланированного срока. На слушаниях в Палате представителей она сообщила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее увольнения и "развернул кампанию" против нее. Сам Трамп говорит, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего.

      Пара коммунальщиков устроила свадьбу в троллейбусе Харькова: фото
      сегодня
      365
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Импичмент Трампа Майк Помпео
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сегодня , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 109
      Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      сегодня , 09:04 Главные новости 23 ноября: чествование памяти жертв Голодомора, миссия МВФ покинула Киев
      Емал Набі 379
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сегодня , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 1040
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 ноября , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 402
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 ноября , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 2709
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук