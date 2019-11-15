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      Трамп и Йованович обменялись взаимными обвинениями

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      Трамп критикует Йованович, она заявляет, что не очерняла его / Коллаж 24 канала

      Во время слушаний относительно собственного импичмента Дональд Трамп выразил недовольство работой экс-посла США в Украине Мари Йованович. Она же в ответ заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее.

      Позиция Трампа

      Трамп вновь заявил, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего. Он добавил, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре тоже негативно о ней отзывался.

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      Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо,
      – подытожил он в твиттере.

      Трамп подчеркнул, что сейчас в США "сильная и мощная внешняя политика" и сам Трамп "сделал гораздо больше для Украины", чем экс-президент США Барак Обама.

      Позиция Йованович

      В то же время Йованович заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее. На слушании касательно возможности импичмента она сообщила, что не принимала участия в любом очернении Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

      По ее словам, она встречалась с Джо Байденом несколько раз, но только по рабочим вопросам. Относительно его сына – Хантера Байдена, то ни разговоров о нем, ни личных встреч с ним никогда не было.

      Что было до этого?

      В начале октября экс-посол США в Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Она заявила, что впервые узнала о том, что Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц.

      Также она рассказала, что ей поступали предложения выразить в твиттере свою поддержку Трампу, чтобы сохранить работу.

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      Что известно о Йованович?Занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

      Дональд Трамп отозвал ее с должности в частности из-за заявления Джулиани. Причина – попытки помешать убедить Киев в необходимости расследовать дело в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.

      Что известно о причинах начала процедуры импичмента Трампа?Среди причин называют телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского, во время которого американский президент якобы пообещал улучшить отношения с Украиной при условии возобновления Украиной расследования по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Новости США Дональд Трамп
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