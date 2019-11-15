Трамп и Йованович обменялись взаимными обвинениями

Во время слушаний относительно собственного импичмента Дональд Трамп выразил недовольство работой экс-посла США в Украине Мари Йованович. Она же в ответ заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее.

Позиция Трампа

Трамп вновь заявил, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего. Он добавил, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре тоже негативно о ней отзывался.

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Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо,

– подытожил он в твиттере.

Трамп подчеркнул, что сейчас в США "сильная и мощная внешняя политика" и сам Трамп "сделал гораздо больше для Украины", чем экс-президент США Барак Обама.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Позиция Йованович

В то же время Йованович заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее. На слушании касательно возможности импичмента она сообщила, что не принимала участия в любом очернении Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

По ее словам, она встречалась с Джо Байденом несколько раз, но только по рабочим вопросам. Относительно его сына – Хантера Байдена, то ни разговоров о нем, ни личных встреч с ним никогда не было.

Что было до этого?

В начале октября экс-посол США в Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Она заявила, что впервые узнала о том, что Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц.

Также она рассказала, что ей поступали предложения выразить в твиттере свою поддержку Трампу, чтобы сохранить работу.

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Что известно о Йованович?Занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.



Дональд Трамп отозвал ее с должности в частности из-за заявления Джулиани. Причина – попытки помешать убедить Киев в необходимости расследовать дело в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.

Что известно о причинах начала процедуры импичмента Трампа?Среди причин называют телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского, во время которого американский президент якобы пообещал улучшить отношения с Украиной при условии возобновления Украиной расследования по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.