Трамп и Йованович обменялись взаимными обвинениями
Во время слушаний относительно собственного импичмента Дональд Трамп выразил недовольство работой экс-посла США в Украине Мари Йованович. Она же в ответ заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее.
Позиция Трампа
Трамп вновь заявил, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего. Он добавил, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре тоже негативно о ней отзывался.
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Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо,
– подытожил он в твиттере.
Трамп подчеркнул, что сейчас в США "сильная и мощная внешняя политика" и сам Трамп "сделал гораздо больше для Украины", чем экс-президент США Барак Обама.
Позиция Йованович
В то же время Йованович заявила, что не понимает причин кампании, развернутой против нее. На слушании касательно возможности импичмента она сообщила, что не принимала участия в любом очернении Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.
По ее словам, она встречалась с Джо Байденом несколько раз, но только по рабочим вопросам. Относительно его сына – Хантера Байдена, то ни разговоров о нем, ни личных встреч с ним никогда не было.
Что было до этого?
В начале октября экс-посол США в Украине дала показания в закрытом режиме в Палате представителей. Она заявила, что впервые узнала о том, что Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц.
Также она рассказала, что ей поступали предложения выразить в твиттере свою поддержку Трампу, чтобы сохранить работу.
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Что известно о Йованович?Занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
Дональд Трамп отозвал ее с должности в частности из-за заявления Джулиани. Причина – попытки помешать убедить Киев в необходимости расследовать дело в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.
Что известно о причинах начала процедуры импичмента Трампа?Среди причин называют телефонный разговор 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского, во время которого американский президент якобы пообещал улучшить отношения с Украиной при условии возобновления Украиной расследования по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.