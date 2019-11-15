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      Трамп і Йованович обмінялись взаємними звинуваченнями

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      Трамп критикує Йованович, вона заявляє, що не очорнювала його / колаж 24 каналу

      Під час слухань щодо власного імпічменту Дональд Трамп висловив невдоволення роботою експослині США в Україні Марі Йованович. Вона ж у відповідь заявила, що не розуміє причин кампанії, розгорнутої проти неї.

      Позиція Трампа

      Трамп вкотре заявив, що від Йованович не варто чекати чогось хорошого. Він додав, що Володимир Зеленський у телефонній розмові теж негативно про неї відгукувався.

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      Скрізь, де була Марі Йованович, справи йшли погано,
      – підсумував він у твіттері.

      Трамп підкреслив, що наразі у США "сильна і потужна зовнішня політика" і що сам Трамп "зробив набагато більше для України", ніж експрезидент США Барак Обама.

      Позиція Йованович

      Водночас Йованович заявила, що не розуміє причин кампанії, розгорнутої проти неї. На слуханні щодо можливості імпічменту вона повідомила, що не брала участі в будь-якому очорненні Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року.

      За її словами, вона зустрічалася з Джо Байденом кілька разів, але лише з робочих питань. Щодо його сина – Гантера Байдена, то ні розмов про нього, ні особистих зустрічей з ним ніколи не було.

      Що було до того?

      На початку жовтня експослиня США в Україні дала свідчення в закритому режимі в Палаті представників. Вона заявила, що вперше дізналася про те, що Джуліані намагався нашкодити її репутації, від українських офіційних осіб.

      Також вона розповіла, що їй надходили пропозиції висловити у твіттері свою підтримку Трампу, щоб зберегти роботу.

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      Що відомо про Йованович? Займала пост посла США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року.

      Дональд Трамп відкликав її з посади зокрема через заяву Джуліані. Причина – спроби перешкодити переконати Київ у необхідності розслідувати справу щодо колишнього віцепрезидента від демократів Джо Байдена та його сина Гантера.

      Що відомо про причини початку процедури імпічменту Трампа? Серед причин називають телефонну розмову 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського, під час якої американський президент начебто пообіцяв покращити стосунки з Україною за умови поновлення Україною розслідування щодо справи газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Імпічмент Трампа
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