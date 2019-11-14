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      Луценко надавав інформацію адвокату Трампа за згодою Порошенка, – Джордж Кент

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      Кент стверджеє, що дізнався про це від Яценюка
      Кент стверджеє, що дізнався про це від Яценюка / Громадське

      Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко за згодою президента Петра Порошенка співпрацював з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані.

      Про це Кент розповів на громадських слуханнях у Конгресі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє "Громадське".

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      Американський дипломат стверджує, що про згоду Порошенка йому стало відомо від експрем'єрміністра України Арсенія Яценюка та ще трьох міністрів, імена яких він не назвав.

      Експрем’єрміністр і ще три українських міністри дали мені зрозуміти, що Порошенко дав добро на те, щоб Луценко надавав інформацію Джуліані. Він не усвідомлював, що програє вибори, але вся країна це розуміла,
      – сказав Кент.

      За словами дипломата, Луценко почав активно відвідувати США ще з травня 2018 року. Там він часто зустрічався з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Зрештою їх співпраця переросла в активну інформаційну кампанію, яка розпочалась весною 2019 року з інтерв'ю Луценка виданню The Hill і велась одразу по чотирьох напрямках:

      • проти послина США в Україні Марі Йованович;
      • проти директора НАБУ Артема Ситника;
      • проти Джо Байдена – колишнього віцепрезидента США, імовірного конкурента Трампа на виборах президента 2020 року — та його сина Хантера;
      • проти антикорупційних громадських організацій України.

      До слова, Юрій Луценко виїхав до Лондона після того, як НАБУ відкрило проти нього кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою. Якщо провину Луценка доведуть, ексгенпрокурору загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років.

      Однак 4 листопада з'явилася інформація, що Юрій Луценко повернувся до Києва – саме через стан здоров'я дружини.

      Хто такий Джордж Кент?Він працював у посольстві США у Києві після Помаранчевої революції. З 2014 по 2015-й був старшим координатором антикорупційного європейського бюро в Держдепі, а з 2015 по 2018-й – заступником голови місії в Україні. У січні 2018-го Кент повернувся до США і продовжив займатись Україною у Державному департаменті.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Юрій Луценко Дональд Трамп
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