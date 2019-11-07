Луценко йде з політики: що він робитиме далі

Колишній генпрокурор Юрій Луценко вирішив закінчити політичну кар'єру. У майбутньому Луценко планує займатися фондом підтримки української книги.

Юрій Луценко в ефірі "Право на владу" розповів, що він буде читати, пропагувати читання і допомагати тим, хто пише "розумні книжки".

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Щодо його дружини Ірини Луценко, то вона після певної медичної реабілітації буде займатися тим, чим займалася до депутатства – своїм невеликим сімейним бізнесом.

Зауважимо, що народна обраниця Ірина Луценко від фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко вирішила скласти свої повноваження в парламенті. Причиною вона назвала поганий стан здоров'я, який не дозволяє їй працювати на повну силу.

Луценко також спростував чутки про те, що він з сім'єю збирається покинути Україну. За його словами, він і далі буде жити в селищі Стоянка Київської області разом з дружиною, молодшим сином Віталієм, собакою і котом.

Що відомо про кримінальні справи проти Луценка?

Юрій Луценко виїхав до Лондона після того, як НАБУ відкрило проти нього кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою. Якщо провину Луценка доведуть, ексгенпрокурору загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років.

Однак 4 листопада з'явилася інформація, що Юрій Луценко повернувся до Києва – саме через стан здоров'я дружини.

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