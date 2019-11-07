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      Луценко уходит из политики: что он будет делать дальше

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      Луценко уходит из политики
      Луценко уходит из политики / Getty images

      Бывший генпрокурор Юрий Луценко решил закончить политическую карьеру. В будущем Луценко планирует заниматься фондом поддержки украинской книги.

      Юрий Луценко в эфире "Право на власть" рассказал, что он будет читать, пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет "умные книжки".

      Биография: Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны

      Относительно его жены Ирины Луценко, то она после определенной медицинской реабилитации будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом.

      Заметим, что народная избранница Ирина Луценко от фракции "Европейская солидарность" решила сложить свои полномочия в парламенте. Причиной она назвала плохое состояние здоровья, которое не позволяет ей работать на полную силу.

      Луценко также опроверг слухи о том, что он с семьей собирается покинуть Украину. По его словам, он и дальше будет жить в поселке Стоянка Киевской области вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.

      Что известно об уголовных делах против Луценко?

      Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ открыло против него уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью. Если вину Луценко докажут, экс-генпрокурору грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

      Однако 4 ноября появилась информация, что Юрий Луценко вернулся в Киев – именно из-за состояния здоровья жены.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГПУ Книги Криминальные новости Ирина Луценко Юрий Луценко Новости политики
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