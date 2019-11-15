Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського: повний переклад

Білий дім оприлюднив стенограму першої телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 21 квітня.

Раніше Трамп заявляв про готовність опублікувати цю розмову, заявивши, що жоден інший президент не проходив через подібне. Мова йде про телефонну розмову з Зеленським, під час якої Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах.

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У розмові Трамп привітав Зеленського із перемогою у другому турі президентських виборів в Україні і запросив українського приїхати до Вашингтону, на що Зеленський погодився.

Окремо Зеленський наголосив, що буде практикуватися в англійській мові, аби провести зустріч із Трампом винятково англійською.

Текст стенограми розмови Трампа та Зеленського

Перша розмова між президентом Трампом та Президентом України Зеленським

Розсекречено

Лише для перегляду, не копіювати

Пам’ятна записка телефонної розмови

Тема: телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським

Учасники: новообраний президент України Володимир Зеленський

Перекладач наданий Державним департаментом

Записували: учасники ситуативної кімнати Білого Дому

Дата, місце і час: 21 квітня 2019 року, 4:29 – 4:45 за Нью-Йоркським часом, борт №1 президента США

Президент Трамп: Я хотів би вас привітати з гарно виконаною роботою і з фантастичними результатами на виборах.

Новообраний президент Зеленський: Радий це чути від вас. Дуже дякую. Дуже радий це чути від вас, і я дуже ціную ваші привітання.

Президент Трамп: Це були неймовірні вибори.

Новообраний президент Зеленський: Ще раз, дуже дякую. Як бачите, ми приклали багато зусиль для цього. Ми надихнулись вашим прикладом.

Президент Трамп: Я думаю, ви будете хорошим президентом. Я маю багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтесь. Вони, чесно, очікували, що ви переможете. І це справді неймовірно, що вам вдалось зробити. Я думаю, свого роду я зробив щось схоже. Ми досягли чималого прогресу в США – зараз у нас економіка сильна, як ніколи. Я лише хотів би вас привітати, я не сумніваюсь, що ви будете неймовірним президентом.

Новообраний президент Зеленський: Перш за все, ще раз дякую вам за привітання. Ми, Україна – незалежна країна і ми робитимемо все для людей. Як я вже сказав, ви – чудовий приклад. Ми сподіваємось, що зможемо досягти успіху і працюватимемо так, як ви. Ви є справжнім прикладом для багатьох наших нових управлінців. Я б також хотів запросити Вас, якщо це можливо, на інавгурацію. Я знаю, що ви дуже заняті, але якщо це можливо, то ваш візит на інавгурацію був би дуже важливим для нас цього дня.

Трамп: Дякую, це приємно чути. Я подивлюсь, і – загалом – назвіть дату і, щонайменше, від нас прибуде високопоставлений представник, можливо, навіть кілька, у цей великий день. Від нас точно буде хтось з топ-чиновників. Справді, великий день для великого досягнення.

Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.

Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.

Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.

Трамп: Гаразд. Ми дамо вам знати найближчим часом і, в будь-якому разі – скоро зустрінемось. Вітаю вас, і передайте від мене вітання українському народу і вашій сім’ї. Найкращі вітання від нашої країни.

Зеленський: Дякую ще раз. Бажаю безпечного польоту і до зустрічі.

Трамп: Бережіть себе і бажаю вам сьогодні виголосити чудову промову. Бережіть себе – і до зустрічі.

Зеленський: Дуже дякую. Це складно для мене. Однак я покращу свою англійську і коли ми зустрінемося, розмовлятимемо нею. Дуже дякую.

Трамп (сміється): Радий чути! Це справді добре. Я не зможу розмовляти вашою мовою. Я дуже вражений. Дякую дуже!

Зеленський: Дякую дуже! До швидкої зустрічі!

Трамп: Чудовий день. Успіху!

Зеленський: До побачення.

Фото стенограми розмови:

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