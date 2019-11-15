Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал стенограмму еще одного телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля.

Ранее Трамп заявлял о готовности опубликовать этот разговор, заявив, что ни один другой президент не проходил через подобное. Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

В разговоре Трамп поздравил Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в Украине и пригласил украинского президента приехать в Вашингтон, на что Зеленский согласился.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что будет практиковаться в английском языке, чтобы провести встречу с Трампом исключительно на английском.

Фото стенограммы разговора:

Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

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