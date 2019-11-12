Это покажется привлекательным, – Трамп о стенограмме еще одного разговора с Зеленским

Лидер США Дональд Трамп намерен вскоре опубликовать стенограмму первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Этот разговор Трамп считает важнейшим, а о своем решении президент Соединенных Штатов сообщил на своей твиттер-странице.

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Эту стенограмму могут обнародовать уже в пятницу, 15 ноября.

Чтобы оставаться самым непрозрачным президентом в истории, я где-то на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, важнейшего телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Уверен, что вам это покажется привлекательным,

– отметил Трамп.

Отметим, Трамп уже анонсировал публикацию этой стенограммы, если демократы этого захотят. Тогда американский президент сказал, что сделает это "с удовольствием".

In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019

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