Это покажется привлекательным, – Трамп о стенограмме еще одного разговора с Зеленским
Лидер США Дональд Трамп намерен вскоре опубликовать стенограмму первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Этот разговор Трамп считает важнейшим, а о своем решении президент Соединенных Штатов сообщил на своей твиттер-странице.
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Эту стенограмму могут обнародовать уже в пятницу, 15 ноября.
Чтобы оставаться самым непрозрачным президентом в истории, я где-то на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, важнейшего телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Уверен, что вам это покажется привлекательным,
– отметил Трамп.
Отметим, Трамп уже анонсировал публикацию этой стенограммы, если демократы этого захотят. Тогда американский президент сказал, что сделает это "с удовольствием".
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.