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      Это покажется привлекательным, – Трамп о стенограмме еще одного разговора с Зеленским

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      Трамп вскоре опубликует еще одну стенограмму разговора с Зеленским
      Трамп вскоре опубликует еще одну стенограмму разговора с Зеленским / Getty Images

      Лидер США Дональд Трамп намерен вскоре опубликовать стенограмму первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

      Этот разговор Трамп считает важнейшим, а о своем решении президент Соединенных Штатов сообщил на своей твиттер-странице.

      Вам будет интересно: Импичмент Трампа: опубликована стенограмма показаний послов Волкера и Сондленда

      Эту стенограмму могут обнародовать уже в пятницу, 15 ноября.

      Чтобы оставаться самым непрозрачным президентом в истории, я где-то на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, важнейшего телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Уверен, что вам это покажется привлекательным,
      – отметил Трамп.

      Отметим, Трамп уже анонсировал публикацию этой стенограммы, если демократы этого захотят. Тогда американский президент сказал, что сделает это "с удовольствием".

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости США
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