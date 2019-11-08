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      Трамп намерен опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, является готовым показать публично еще одну стенограмму переговоров по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время он подчеркнул, что это будет плохим прецедентом.

      Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия. Он, в частности, вспомнил апрельский телефонный разговор с украинским президентом, во время которого поздравил того с победой на президентских выборах.

      Важно! Трамп хочет снова встретиться с Зеленским

      Теперь им (демократам, которые инициировали процедуру импичмента против Трампа – 24 канал) нужен мой первый звонок с Зеленским. У меня перед июльским звонком был телефонный разговор с президентом Украины еще в апреле. Я понимаю, что им это понравится, и у меня нет проблем с тем, чтобы передать стенограмму им,
      – подчеркнул хозяин Белого дома.

      В то же время он заверил, что опубликует стенограмму, если демократы этого захотят. И сделает американский президент "с удовольствием".

      "Не вижу с этим проблем, но мне не нравится это делать, потому что это такой плохой прецедент", – отметил Трамп.

      Заметим, что впервые Трамп заявлял о желании опубликовать свой разговор с Зеленским еще в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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      Трамп общается с журналистами на лужайке перед Белым домом: видео

      Что известно о контактах Зеленского и Трампа

      Президенты до этого общались по телефону по меньшей мере дважды и один раз встретились лицом к лицу. Их встреча прошла в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Состоялось мероприятие на фоне скандала, возникшего тогда в США после того, как один американский разведчик написал жалобу относительно телефонного разговора Зеленского и Трампа. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma (она принадлежит бывшему министру экологии при Януковиче – Николаю Злочевскому). В этом деле фигурирует Хантер Байден, сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена

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      В США считают, что расследование дела является вмешательством в президентскую гонку и может негативно повлиять на рейтинг Байдена. Кроме того, из-за скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). Согласно ей, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПА:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Импичмент Трампа
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