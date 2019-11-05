10:53
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Помпео назвал приоритеты США в политике относительно Украины

      50 Читати новину українською
      Помпео рассказал о поддержке Украины
      Помпео рассказал о поддержке Украины / by.usembassy.gov

      Власть Соединенных Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом всегда поддерживала демократию в Украине, предоставляла Киеву оружие для усиления обороноспособности и хотела, чтобы украинская власть преодолела коррупцию.

      Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радио KCMO рассказал, что в целом США сосредоточены на нескольких вещах касающихся Украины.

      Интересно: Трамп отличился положительным заявлением относительно Украины

      "Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия посла, миссия господина Уолкера была очень четкая: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", – подчеркнул он.

      Госсекретарь США также упомянул российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Он осудил тогдашнего президента Барака Обаму за отказ предоставлять украинцам "системы вооружения, необходимые для защиты государства".

      В то же время, после смены руководства в США новый президент Трамп занял другую позицию.

      Президент Трамп последовательно – не раз, не два, а три раза – предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы предоставили им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы настоятельно поддерживаем украинский народ,
      – отметил Помпео.

      Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на сохранении демократии и свободы в прозападной Украине, которая также стоит на защите американцев.

      Как Трамп относился к Украине?По информации американского издания The Washington Post, еще весной Трамп был не у восторге от руководства Украины. Украинских чиновников он называл "ужасными, коррумпированными людьми".

      Уже в конце октября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал детали, которые свидетельствуют, что Трамп откровенно шантажировал Украину и давил на Зеленского. Так, под угрозой срыва военной помощи, Трамп через свое окружение пытался заставить Зеленского публично присоединиться к расследованию в отношении компании Burisma и якобы вмешательства Украины в выборы 2016 года.

      blog_ava
      Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
      сегодня
      2778
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Зеленский Коррупция Оружие Майк Помпео Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      сегодня , 10:01 Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      Ірина Поліщук 58
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сегодня , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1299
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      4 ноября , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      359
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 217
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сегодня , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 540
      ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук