Помпео назвал приоритеты США в политике относительно Украины

Власть Соединенных Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом всегда поддерживала демократию в Украине, предоставляла Киеву оружие для усиления обороноспособности и хотела, чтобы украинская власть преодолела коррупцию.

Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью радио KCMO рассказал, что в целом США сосредоточены на нескольких вещах касающихся Украины.

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"Во-первых, это нация с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия посла, миссия господина Уолкера была очень четкая: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции", – подчеркнул он.

Госсекретарь США также упомянул российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Он осудил тогдашнего президента Барака Обаму за отказ предоставлять украинцам "системы вооружения, необходимые для защиты государства".

В то же время, после смены руководства в США новый президент Трамп занял другую позицию.

Президент Трамп последовательно – не раз, не два, а три раза – предоставил эти системы вооружения украинскому народу и украинскому руководству. Мы предоставили им техническую помощь, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы настоятельно поддерживаем украинский народ,

– отметил Помпео.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на сохранении демократии и свободы в прозападной Украине, которая также стоит на защите американцев.

Как Трамп относился к Украине?По информации американского издания The Washington Post, еще весной Трамп был не у восторге от руководства Украины. Украинских чиновников он называл "ужасными, коррумпированными людьми".



Уже в конце октября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал детали, которые свидетельствуют, что Трамп откровенно шантажировал Украину и давил на Зеленского. Так, под угрозой срыва военной помощи, Трамп через свое окружение пытался заставить Зеленского публично присоединиться к расследованию в отношении компании Burisma и якобы вмешательства Украины в выборы 2016 года.