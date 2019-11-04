Трамп отличился положительным заявлением относительно Украины

Президент США Дональд Трамп отметил, что его отношения с другими государствами – очень хорошие. Вспомнил он в этом заявлении и Украину.

Во время общения с журналистами на лужайке Белого дома американский президент подчеркнул, что умеет дружить с другими государствами, передает Fox News .

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Мои отношения с Украиной являются очень хорошими. Мои отношения с Россией – очень хорошие. Мои взаимоотношения с Китаем – очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами – 24 канал),

– заявил хозяин Белого дома.

При этом он добавил, что его поддержка Украины – тоже "очень хорошая".