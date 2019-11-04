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      Трамп отличился положительным заявлением относительно Украины

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп отметил, что его отношения с другими государствами – очень хорошие. Вспомнил он в этом заявлении и Украину.

      Во время общения с журналистами на лужайке Белого дома американский президент подчеркнул, что умеет дружить с другими государствами, передает Fox News .

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      Мои отношения с Украиной являются очень хорошими. Мои отношения с Россией – очень хорошие. Мои взаимоотношения с Китаем – очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами – 24 канал),
      – заявил хозяин Белого дома.

      При этом он добавил, что его поддержка Украины – тоже "очень хорошая".

      К слову, по информации американского издания The Washington Post, еще весной Трамп был не в восторге от руководства Украины. А украинских чиновников он называл "ужасными, коррумпированными людьми". Вполне вероятно, что такое мнение у хозяина Белого дома возникло из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп
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