Трамп відзначився позитивною заявою щодо України

Президент США Дональд Трамп наголосив, що його взаємини з іншими державами є дуже хорошими. Згадав він у цій заяві й Україну.

Під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому американський президент підкреслив, що вміє дружити з іншими державами, передає Fox News.

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Мої взаємини з Україною є дуже хорошими. Мої взаємини з Росією – дуже хороші. Мої взаємини з Китаєм – дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати (з іншими державами, – 24 канал),

– заявив господар Білого дому.

Водночас він додав, що його підтримка України – теж "дуже хороша".

До слова, за інформацією американського видання The Washington Post, ще весною Трамп був не у захваті від керівництва України. А українських посадовців він називав "жахливими, корумпованими людьми". Цілком імовірно, що така думка у господаря Білого дому виникла через начебто спроби втручання у президентську кампанію 2016 року.