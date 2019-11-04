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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Трамп відзначився позитивною заявою щодо України

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп наголосив, що його взаємини з іншими державами є дуже хорошими. Згадав він у цій заяві й Україну.

      Під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому американський президент підкреслив, що вміє дружити з іншими державами, передає Fox News.

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      Мої взаємини з Україною є дуже хорошими. Мої взаємини з Росією – дуже хороші. Мої взаємини з Китаєм – дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати (з іншими державами, – 24 канал),
      – заявив господар Білого дому.

      Водночас він додав, що його підтримка України – теж "дуже хороша".

      До слова, за інформацією американського видання The Washington Post, ще весною Трамп був не у захваті від керівництва України. А українських посадовців він називав "жахливими, корумпованими людьми". Цілком імовірно, що така думка у господаря Білого дому виникла через начебто спроби втручання у президентську кампанію 2016 року.

      blog_ava
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США
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