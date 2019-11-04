Трамп відзначився позитивною заявою щодо України
Президент США Дональд Трамп наголосив, що його взаємини з іншими державами є дуже хорошими. Згадав він у цій заяві й Україну.
Під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому американський президент підкреслив, що вміє дружити з іншими державами, передає Fox News.
Важливо! Трамп хоче знову зустрітися з Зеленським
Мої взаємини з Україною є дуже хорошими. Мої взаємини з Росією – дуже хороші. Мої взаємини з Китаєм – дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати (з іншими державами, – 24 канал),
– заявив господар Білого дому.
Водночас він додав, що його підтримка України – теж "дуже хороша".
До слова, за інформацією американського видання The Washington Post, ще весною Трамп був не у захваті від керівництва України. А українських посадовців він називав "жахливими, корумпованими людьми". Цілком імовірно, що така думка у господаря Білого дому виникла через начебто спроби втручання у президентську кампанію 2016 року.
Вибір редакції
-
У "Нафтогазі" розповіли, що буде з українською ГТС після запуску "Північного потоку-2"сьогодні , 07:01
-
Зенітно-ракетні війська ЗСУ провели ефектні навчання з бойовою стрільбою біля Криму: фотосьогодні , 05:01
-
Держбюджет – 2020: Кабмін ухвалив документ з доопрацюваннями до другого читаннясьогодні , 02:01