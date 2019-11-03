Трамп ненавидів Україну від початку перебування на посаді президента США, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп він відчував непереборну ненависть до керівництва України, зокрема через начебто спроби втручання у президентську кампанію 2016 року. Про це розповіли чинні та колишні чиновники адміністрації американського лідера.

Джерела The Washington Post посилались на травневу зустріч Трампа з радниками в Овальному кабінеті. На ній президента США намагалися переконати, що новий Президент України Володимир Зеленський заслуговує на підтримку офіційного Вашингтона.

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Тоді Трамп вважав, що керівництво України перебувало у змові з демократами, щоб підірвати його президентську кампанію 2016 року.

На цій же зустрічі президент США сказав, що українські посадовці "жахливі, корумповані люди". Зрозуміти таку неприязнь Трампа до України його співрозмовники не могли, повідомило неназване джерело.

Були звинувачення, що вони якось співпрацювали з кампанією Клінтон (колишня суперниця Трампа на виборах президента). Були звинувачення, що вони завдали йому шкоди. Він просто ненавидів Україну,

– розповіло джерело американського видання.

Зауважимо, що наприкінці жовтня повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів під час свідчень у Конгресі про деталі, які свідчать, що Трамп відверто шантажував Україну і тиснув на Зеленського. Так, під загрозою зриву військової допомоги Трамп через своє оточення намагався змусити Зеленського привселюдно долучитися до розслідування щодо компанії Burisma та нібито втручання України у вибори 2016 року.

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