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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Що може втратити Україна через скандал із Трампом: версія дипломата

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      Трамп заявив, що оприлюднить повну стенограму розмови із Зеленським
      Трамп заявив, що оприлюднить повну стенограму розмови із Зеленським / Офіційний сайт Президента України

      Україна стала знаряддям у внутрішньополітичній боротьбі в США. Якщо оприлюднять повну стенограму розмови Трампа і Зеленського, то можуть виникнути проблеми. Але США і надалі підтримуватимуть Україну.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Імпічмент Трампа: яку ціну може заплатити Україна

      Україні нема чого боятися. У Вашингтоні розуміють, що президент Зеленський не міг сказати чогось іншого і не міг не погодитися з певними висловами Трампа. Головне – що Україна не почала розслідування щодо Burisma. Ми кажемо, що готові, якщо буде офіційне звернення правоохоронних органів США,
      – говорить Олександр Хара.

      За словами дипломата, є прагматичні національні інтереси США – підтримка України, яка є частиною євроатлантичної спільноти. Європа не може бути в безпеці, якщо в Україні йтиме війна або ми станемо частиною путінської Росії. Це вимагає від США підтримки будь-якої влади України. Утім, зазначає Хара, головне, що ми можемо втратити – інтенсивність допомоги США, яку Вашингтон може зменшити.

      "Українська влада не робить кроків, які б загрожували відносинам із США. Хоча треба враховувати фактор Трампа, який змінив систему прийняття рішень у сфері нацбезпеки. І може продовжувати це робити, зокрема, затримати допомогу Україні. Це в компетенції президента США", – зауважив Хара.

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Згідно з текстом Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту Причетні до скандалу чиновники дають свідчення.
      • Чиновник Білого дому Александр Віндман під час свідчень у Конгресі зазначив, що в стенограмі телефонної розмови Трампа із Зеленським відсутні окремі фрази із згадками політичного конкурента Трампа Джо Байдена. Два виправлення стосувались твердження Трампа про записи Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленського про компанію Burisma.
      • Трамп заявив про своє бажання зачитати народу США стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Імпічмент Трампа Джозеф Байден
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