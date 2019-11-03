Що може втратити Україна через скандал із Трампом: версія дипломата

Україна стала знаряддям у внутрішньополітичній боротьбі в США. Якщо оприлюднять повну стенограму розмови Трампа і Зеленського, то можуть виникнути проблеми. Але США і надалі підтримуватимуть Україну.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: Імпічмент Трампа: яку ціну може заплатити Україна

Україні нема чого боятися. У Вашингтоні розуміють, що президент Зеленський не міг сказати чогось іншого і не міг не погодитися з певними висловами Трампа. Головне – що Україна не почала розслідування щодо Burisma. Ми кажемо, що готові, якщо буде офіційне звернення правоохоронних органів США,

– говорить Олександр Хара.

За словами дипломата, є прагматичні національні інтереси США – підтримка України, яка є частиною євроатлантичної спільноти. Європа не може бути в безпеці, якщо в Україні йтиме війна або ми станемо частиною путінської Росії. Це вимагає від США підтримки будь-якої влади України. Утім, зазначає Хара, головне, що ми можемо втратити – інтенсивність допомоги США, яку Вашингтон може зменшити.

"Українська влада не робить кроків, які б загрожували відносинам із США. Хоча треба враховувати фактор Трампа, який змінив систему прийняття рішень у сфері нацбезпеки. І може продовжувати це робити, зокрема, затримати допомогу Україні. Це в компетенції президента США", – зауважив Хара.

Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне