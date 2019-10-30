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      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: у стенограмі знайшли пропуски

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      У стенограмі розмови Трампа і Зеленського є пропуски
      У стенограмі розмови Трампа і Зеленського є пропуски / Getty Images

      У стенограмі телефонної розмови лідера США Дональда Трампа із українським президентом Володимиром Зеленським відсутні окремі фрази із згадками політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

      Два виправлення стосувались твердження Трампа про записи Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленського про компанію Burisma. Про це розповів чиновник Білого дому Александр Віндман під час свідчень у Конгресі, пише The New York Times.

      Читайте також: Адвокат Трампа просив американську візу для ексгенпрокурора Шокіна, – ЗМІ

      Віндман зазначив, що попри намагання не зміг додати деякі пропущені фрази до запису. Так, теза про існування записів про корупцію в Україні є посиланням на слова Байдена. Тут йде мова про зусилля примусити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна не розслідувати справу молодшого Байдена.

      Видання зазначає свідчення полковника Віндмана змусять слідчих ставити додаткові запитання чиновникам, які мали доступ до розмови президентів.

      Незрозуміло, чому деякі зміни полковника Віндмана не були внесені, а інші, які він рекомендував, додали. Однак рішення адвокатів Білого дому швидко заблокувати стенограму підірвало нормальний процес поводження з такими документами,
      – пишуть автори матеріалу.

      Пропущені фрази принципово не змінюють розуміння скарги, яку подав викривач після спілкування Трампа і Зеленського.

      Скандальна розмова Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. наразі причетні до скандалу чиновники дають свідчення. 
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      Теги: Новини України Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Володимир Зеленський Віктор Шокін Джозеф Байден Новини політики
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