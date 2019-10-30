Скандальна розмова Зеленського та Трампа: у стенограмі знайшли пропуски

У стенограмі телефонної розмови лідера США Дональда Трампа із українським президентом Володимиром Зеленським відсутні окремі фрази із згадками політичного конкурента Трампа Джо Байдена.

Два виправлення стосувались твердження Трампа про записи Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленського про компанію Burisma. Про це розповів чиновник Білого дому Александр Віндман під час свідчень у Конгресі, пише The New York Times.

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Віндман зазначив, що попри намагання не зміг додати деякі пропущені фрази до запису. Так, теза про існування записів про корупцію в Україні є посиланням на слова Байдена. Тут йде мова про зусилля примусити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна не розслідувати справу молодшого Байдена.

Видання зазначає свідчення полковника Віндмана змусять слідчих ставити додаткові запитання чиновникам, які мали доступ до розмови президентів.

Незрозуміло, чому деякі зміни полковника Віндмана не були внесені, а інші, які він рекомендував, додали. Однак рішення адвокатів Білого дому швидко заблокувати стенограму підірвало нормальний процес поводження з такими документами,

– пишуть автори матеріалу.

Пропущені фрази принципово не змінюють розуміння скарги, яку подав викривач після спілкування Трампа і Зеленського.