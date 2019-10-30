Скандальный разговор Зеленского и Трампа: в стенограмме нашли пробелы
В стенограмме телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским отсутствуют отдельные фразы с упоминанием политического конкурента Трампа Джо Байдена.
Два исправления касались утверждения Трампа о записи Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленского о компании Burisma. Об этом рассказал чиновник Белого дома Александр Виндман во время показаний в Конгрессе, пишет The New York Times.
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Виндман отметил, что несмотря на попытки не смог добавить некоторые пропущенные фразы в записи. Так, тезис о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена. Здесь идет речь об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.
Издание отмечает показания полковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов.
Непонятно, почему некоторые изменения полковника Виндмана не были внесены, а другие, которые он рекомендовал, добавили. Однако решение адвокатов Белого дома быстро заблокировать стенограмму подорвало нормальный процесс обращения с такими документами,
– пишут авторы материала.
Пропущенные фразы принципиально не меняют понимание жалобы, которую подал обличитель после общения Трампа и Зеленского.
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. На данный момент причастные к скандалу чиновники дают показания.