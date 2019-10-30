Скандальный разговор Зеленского и Трампа: в стенограмме нашли пробелы

В стенограмме телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским отсутствуют отдельные фразы с упоминанием политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Два исправления касались утверждения Трампа о записи Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленского о компании Burisma. Об этом рассказал чиновник Белого дома Александр Виндман во время показаний в Конгрессе, пишет The New York Times.

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Виндман отметил, что несмотря на попытки не смог добавить некоторые пропущенные фразы в записи. Так, тезис о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена. Здесь идет речь об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Издание отмечает показания полковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов.

Непонятно, почему некоторые изменения полковника Виндмана не были внесены, а другие, которые он рекомендовал, добавили. Однако решение адвокатов Белого дома быстро заблокировать стенограмму подорвало нормальный процесс обращения с такими документами,

– пишут авторы материала.

Пропущенные фразы принципиально не меняют понимание жалобы, которую подал обличитель после общения Трампа и Зеленского.

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