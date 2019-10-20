Адвокат Трампа просил американскую визу для экс-генпрокурора Шокина, – СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил выдать американскую визу экс-главе Генеральной прокуратуры Украины Виктору Шокину.

Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент дал показания следователям Конгресса по этому делу. Об этом сообщает CNN.

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По словам Джорджа Кента, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Госдепартамент США отказал в ее предоставлении.

Тогда адвокат Трампа обратился к Белому дому с просьбой отменить решение Госдепартамента. Визу бывшему генпрокурору Украины все равно не дали, но Джулиани пообщался с Шокиным по скайпу.

По данным журналистов, именно Шокин был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в состав правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Здесь подробно: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

С чего разгорелся скандал

9 октября депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Говорится там и о деньгах, которые перечисляли представителям Burisma (в том числе Хантеру Байдену): в общем Хантеру Байдену, Александру Квасьневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру Burisma выплатила по меньшей мере 16 миллионов 500 тысяч долларов.

Деркач уверял, что Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику по делу о Burisma – но получал формальные отписки. В целом работа Шокина по делу якобы вызвала значительное раздражение у Джо Байдена, который буквально требовал в 2015 году от украинской власти отправить Виктора Шокина в отставку.

Суть дела с давлением США на Украину, Burisma и кто из политиков вероятно причастен к скандалу – в материале 24 канала.

Кто такой Виктор Шокин?Государственный деятель, юрист. Родился в 1952 году. В органах прокуратуры работает с 1980 года. Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, убийство Гонгадзе и большую коррупцию. Однако за время работы на посту его в основном критиковали за низкую эффективность.



Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться на должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".