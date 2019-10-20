12:16
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Адвокат Трампа просил американскую визу для экс-генпрокурора Шокина, – СМИ

      68 Читати новину українською
      Виктор Шокин
      Виктор Шокин / Liga.net

      Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил выдать американскую визу экс-главе Генеральной прокуратуры Украины Виктору Шокину.

      Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент дал показания следователям Конгресса по этому делу. Об этом сообщает CNN.

      По теме: К скандалу вокруг Burisma: Шокин просит ГБР начать уголовное производство против НАБУ

      По словам Джорджа Кента, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Госдепартамент США отказал в ее предоставлении.

      Тогда адвокат Трампа обратился к Белому дому с просьбой отменить решение Госдепартамента. Визу бывшему генпрокурору Украины все равно не дали, но Джулиани пообщался с Шокиным по скайпу.

      По данным журналистов, именно Шокин был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в состав правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

      Здесь подробно: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      С чего разгорелся скандал

      9 октября депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

      Говорится там и о деньгах, которые перечисляли представителям Burisma (в том числе Хантеру Байдену): в общем Хантеру Байдену, Александру Квасьневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру Burisma выплатила по меньшей мере 16 миллионов 500 тысяч долларов.

      Деркач уверял, что Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику по делу о Burisma – но получал формальные отписки. В целом работа Шокина по делу якобы вызвала значительное раздражение у Джо Байдена, который буквально требовал в 2015 году от украинской власти отправить Виктора Шокина в отставку.

      Суть дела с давлением США на Украину, Burisma и кто из политиков вероятно причастен к скандалу – в материале 24 канала.

      Кто такой Виктор Шокин?Государственный деятель, юрист. Родился в 1952 году. В органах прокуратуры работает с 1980 года. Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, убийство Гонгадзе и большую коррупцию. Однако за время работы на посту его в основном критиковали за низкую эффективность.

      Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться на должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".

      blog_ava
      Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1160
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Джозеф Байден Виктор Шокин Импичмент Трампа ГПУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 36
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 323
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1488
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1250
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 301
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук