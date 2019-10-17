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      К скандалу вокруг Burisma: Шокин просит ГБР начать уголовное производство против НАБУ

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      Виктор Шокин – экс-генпрокурор Украины времен Порошенко
      Виктор Шокин – экс-генпрокурор Украины времен Порошенко / nv.ua

      Виктор Шокин подал в ГБР заявление (и Бюро его зарегистрировало) по разглашению со стороны НАБУ информации, которая является тайной досудебного следствия. Также экс-генпрокурора времен Порошенко возмутил "слив" персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

      Заявление Виктор Шокин подал из-за обнародованных 9 октября нардепом Андреем Деркачом данных о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины. Давлении, целью которого якобы было вмешательство в американский избирательный процесс, пишет Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Шокин – послушная марионетка в руках Порошенко – Лещенко

      В чем суть претензий Шокина

      По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку. Более того, дальше незаконно передало эту карточку в посольство США в Украине, что фактически является "сливом" персональных данных.

      По мнению экс-генпрокурора, это сделали для давления на Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.

      Шокин говорит, что давить на него намеревались путем "распространения ложных сведений личного характера", а делать это собирались "из-за неприязни". Эта неприязнь, мол, возникла у Байдена к Шокину после событий 2015 года, когда Шокин был генпрокурором.

      В частности, говорится о расследовании ГПУ уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского и деятельности компании Burisma Holding Limited, в состав соучредителей которой входил сын Джо Байдена – Хантер Байден.

      Прошу внести в ЕГР сведения о совершении сотрудниками НАБУ уголовного преступления: нарушение неприкосновенности частной жизни. И прошу немедленно начать досудебное расследование и привлечь меня как потерпевшего,
      – написал Шокин в заявлении.

      Здесь подробно: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      С чего разгорелся скандал

      9 октября депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

      Говорится там и о деньгах, которые перечисляли представителям Burisma (в том числе Хантеру Байдену): в общем Хантеру Байдену, Александру Квасьневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру Burisma выплатила по меньшей мере 16 миллионов 500 тысяч долларов.

      Деркач уверял, что Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику по делу  Burisma – но получал формальные отписки. В целом работа Шокина по делу якобы вызвала значительное раздражение у Джо Байдена, который буквально требовал в 2015 году от украинской власти отправить Виктора Шокина в отставку.

      Суть дела с давлением США на Украину, Burisma и кто из политиков, вероятно, причастен к скандалу – в материале 24 канала.

      Кто такой Виктор Шокин?Государственный деятель, юрист. Родился в 1952 году. В органах прокуратуры работает с 1980 года. Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, убийство Гонгадзе и дела большой коррупции. Однако за время работы на посту его в основном критиковали за низкую эффективность.

      Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться на должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины НАБУ Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Виктор Шокин Скандал Государственное бюро расследований ГПУ
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