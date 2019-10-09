Шокин – послушная марионетка в руках Порошенко, – Лещенко

Виктор Шокин имел все шансы войти в историю как человек, который способен бросить вызов, ведь когда-то он не испугался санкционировать арест Игоря Коломойского.

Такое мнение озвучил Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика". Также добавил: "Но очень быстро стало понятно, что Шокин – послушная марионетка в руках президента Порошенко. Я это могу утверждать, потому что наблюдал за процессами вблизи".

К слову: Шокин под присягой заявил, что Байден препятствовал возвращению Фирташа в Украину

Он пояснил, что Шокин заблокировал множество важных дел, к примеру, против скандальных Юрия Бойко, Николая Мартыненко и Николая Злочевского.

Поэтому не удивительно, что отставки Шокина требовало все украинское гражданское общество, депутаты-антикоррупционеры и журналисты,

– вспомнил Лещенко.

По его словам, из-за этого США поставили условие Порошенко избавиться от Шокина из своего окружения.

"Шокин не был независимым генпрокурором, он был продолжением политической воли Порошенко, именно поэтому тогдашний президент так не хотел отдавать генпрокурора. И именно поэтому, учитывая зависимость Шокина, рушится вся теория заговора Джулиани, так как снятие или неснятие Шокина не решало никаких проблем ни для Burisma, ни для Байдена. Все решения за Шокина принимал Порошенко", – отметил экс-депутат.

Что известно об украинской компании Burisma, которая вызвала скандал в США – читайте по ссылке

Смотрите полный выпуск видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика":

Как Шокин причастен к скандалу в США? Летом Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Гантер.



Дело против компании Burisma в 2014 году расследовал тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. Ею руководили министр Януковича Николай Злочевский и сын Байдена Гантер. Обоих обвиняли в отмывании миллионов долларов. И именно Байден-старший требовал тогда у Порошенко уволить Шокина.