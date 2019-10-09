20:10
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Шокин – послушная марионетка в руках Порошенко, – Лещенко

      30 Читати новину українською
      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / 24 канал

      Виктор Шокин имел все шансы войти в историю как человек, который способен бросить вызов, ведь когда-то он не испугался санкционировать арест Игоря Коломойского.

      Такое мнение озвучил Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика". Также добавил: "Но очень быстро стало понятно, что Шокин – послушная марионетка в руках президента Порошенко. Я это могу утверждать, потому что наблюдал за процессами вблизи".

      К слову: Шокин под присягой заявил, что Байден препятствовал возвращению Фирташа в Украину

      Он пояснил, что Шокин заблокировал множество важных дел, к примеру, против скандальных Юрия Бойко, Николая Мартыненко и Николая Злочевского.

      Поэтому не удивительно, что отставки Шокина требовало все украинское гражданское общество, депутаты-антикоррупционеры и журналисты,
      – вспомнил Лещенко.

      По его словам, из-за этого США поставили условие Порошенко избавиться от Шокина из своего окружения.

      "Шокин не был независимым генпрокурором, он был продолжением политической воли Порошенко, именно поэтому тогдашний президент так не хотел отдавать генпрокурора. И именно поэтому, учитывая зависимость Шокина, рушится вся теория заговора Джулиани, так как снятие или неснятие Шокина не решало никаких проблем ни для Burisma, ни для Байдена. Все решения за Шокина принимал Порошенко", – отметил экс-депутат.

      Что известно об украинской компании Burisma, которая вызвала скандал в США – читайте по ссылке

      Смотрите полный выпуск видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика":

      Как Шокин причастен к скандалу в США? Летом Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Гантер.

      Дело против компании Burisma в 2014 году расследовал тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. Ею руководили министр Януковича Николай Злочевский и сын Байдена Гантер. Обоих обвиняли в отмывании миллионов долларов. И именно Байден-старший требовал тогда у Порошенко уволить Шокина.

       

      blog_ava
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня
      20058
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Сергей Лещенко - новости Дональд Трамп Новости США Виктор Шокин Скандал Джозеф Байден
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      сегодня , 19:02 Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      169
      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      сегодня , 18:17 Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      Ірина Поліщук 150
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      164
      Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      сегодня , 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      Уляна Журба 29
      Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      сегодня , 17:17 Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      Катерина Петренко 482
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук