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      Шокин под присягой заявил, что Байден препятствовал возвращению Фирташа в Украину

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      Виктор Шокин
      Виктор Шокин / pravda.com.ua

      Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин дал показания австрийскому суду по делу Дмитрия Фирташа. Он утверждает, что экс-вице-президент США Джо Байден давил на Петра Порошенко с целью заблокировать возвращение Дмитрия Фирташа в Украину в 2015 году.

      Копия документа, которая вероятно является аффидевитом показаний Шокина, опубликована 26 сентября в США Джоном Соломоном, автором издания The Hill, передает Kyivpost. Раньше Соломон был одним из авторов, которые распространяли слухи о Джо Байдене и его сыне, а также утверждали, что украинские чиновники вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

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      Что такое аффидевит?В праве США и Великобритании письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля при невозможности личной явки. Заявление, даваемое под присягой и удостоверенное нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом.

      Меня выгнали, потому что я проводил широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings,
      – заявил Шокин в своих письменных показаниях.

      По его словам, Порошенко несколько раз просил его прекратить расследование по делу Burisma, но он отказался. Затем Порошенко требовал у Шокина уйти в отставку, потому что Байден пригрозил заблокировать 1 миллиард долларов помощи для Украины, пока его не уволят с должности генпрокурора.

      Шокин заявил, что это был не единственный случай, когда Байден влиял на Порошенко и украинскую власть. По словам экс-генпрокурора, Байден давил на администрацию президента, чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину в декабре 2015 года.

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      Согласно показаниям Шокина, украинские чиновники "под мощным давлением Байдена" сделали все, чтобы Фирташ не вернулся в Украину. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда предупредил, что Фирташа арестуют сразу после возвращения в Украину.

      Шокин утверждает, что не было никаких доказательств того, что Фирташ совершил какое-то преступление.

      Я бы никогда не допустил, чтобы Генеральная прокуратура использовалась в политических целях для необоснованного уголовного преследования лица при отсутствии достаточных доказательств того, что такие преступления были совершены,
      – сказал Шокин.

      В чем обвиняют Фирташа в США?

      Министерство юстиции США обвиняет Фирташа в заговоре с целью подкупа должностных лиц в Индии на общую сумму 18,5 миллионов долларов за разрешение на разработку титановых рудников в индийском штате Андхра-Прадеш. По мнению следствия, полученный титан мог быть продан американской компании Boeing.

      Фирташ впервые был арестован в Вене в 2014 году. В течение последних пяти лет он борется против экстрадиции в США. Недавно австрийский суд и министр юстиции страны позволили его экстрадицию в США, но адвокаты Фирташа подали прошение о повторном слушании дела в суд первой инстанции. Еще в апреле 2015 года австрийский судья отклонил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, признав наличие политической составляющей в деле и запросе на экстрадицию украинского бизнесмена. После этого Фирташ планировал приехать в Киев.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Дмитрий Фирташ Виктор Шокин Джозеф Байден
      Источник: 24 канал
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