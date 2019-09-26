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      Шокин через суд пытается вернуть себе должность генпрокурора

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      Виктор Шокин
      Виктор Шокин / LIGA.net

      Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и добиваться восстановления в должности. Рассмотрение дела сначала назначили на 3 октября, но адвокат Шокина попросила перенести заседание. Новая дата пока неизвестна.

      Согласно данным судебного реестра, причина пересмотра дела Шокина – новые обстоятельства. Какие именно – не уточняется.

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      Отметим, что Виктор Шокин подал в суд на пятого Президента Украины Петра Порошенко и Верховную Раду еще в марте 2017 года. Через год после своего увольнения. Бывший генпрокурор требовал признать незаконным указ президента о его увольнении и отменить постановление парламента. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.

      Свои требования экс-руководитель ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и несвоевременно. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения. По словам Шокина, он писал заявление об отставке не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

      Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал Шокину.

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      Что известно о скандальной отставке Шокина и при чем тут Трамп? 16 февраля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Шокина уйти с должности, поскольку, по его словам, ГПУ "не смогла заручиться доверием общества". Шокин написал заявление. После этого Верховная Рада его уволила.

      В 2018 году бывший президент США, а теперь кандидат в президенты, Джо Байден рассказал, что угрожал украинской власти не дать кредит, если они не уволят Шокина. После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".

      Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына. Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, принадлежащей украинскому экс-министру времен Януковича Николаю Злочевскому. Во времена Шокина эта компания была объектом нескольких уголовных дел.

      В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина и попросил президента Украины разобраться с ситуацией. Из-за этой телефонной беседы служащий американской разведки посетовал на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

      Шокин работал на должности генпрокурора в период с февраля 2015 по апрель 2016 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Виктор Шокин
      Источник: 24 канал
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