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      Шокін через суд намагається повернути собі посаду генпрокурора

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      Віктор Шокін
      Віктор Шокін / LIGA.net

      Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення і вимагатиме поновлення на посаді. Розгляд справи спочатку призначили на 3 жовтня, але адвокатка Шокіна попросила перенести засідання. Нова дата наразі невідома.

      Згідно з даними судового реєстру, причина перегляду справи Шокіна – нові обставини. Які саме – не уточнюється.

      Це цікаво: Шокін і Луценко злили Трампу компромат на Байдена – конкурента на виборах-2020, – ЗМІ

      Відзначимо, що Віктор Шокін подав до суду на п'ятого Президента України Петра Порошенка і Верховну Раду ще в березні 2017 року. За рік після свого звільнення. Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним указ президента про його звільнення і скасувати постанову парламенту. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду.

      Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення. За словами Шокіна, він писав заяву про відставку не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

      Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив Шокіну.

      Зверніть увагу! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      Що відомо про скандальну відставку Шокіна і до чого тут Трамп?16 лютого 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко попросив Шокіна піти з посади, оскільки, за його словами, ГПУ "не змогла заручитися довірою суспільства". Шокін написав заяву. Після цього Верховна Рада його звільнила.

      У 2018 році колишній віцепрезидент США, а тепер кандидат у президенти, Джо Байден розповів, що погрожував українській владі не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього донька Шокіна, громадянка США, пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".

      Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина. Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, що належить українському ексміністру часів Януковича Миколі Злочевському. В часи Шокіна ця компанія була об’єктом кількох кримінальних справ.

      У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна і попросив президента України розібратись з ситуацією. Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а в парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.

      Шокін працював на посаді генпрокурора в період з лютого 2015 по квітень 2016 року.

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      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Шокін ГПУ
      Джерело: 24 канал
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