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      Шокін під присягою заявив, що Байден перешкоджав поверненню Фірташа в Україну

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      Віктор Шокін
      Віктор Шокін / pravda.com.ua

      Ексгенпрокурор України Віктор Шокін дав свідчення австрійському суду у справі Дмитра Фірташа. Він стверджує, що ексвіцепрезидент США Джо Байден тиснув на Петра Порошенка з метою заблокувати повернення Дмитра Фірташа в Україну у 2015 році.

      Копія документа, що ймовірно є аффідевітом показів Шокіна опублікована 26 вересня у США Джоном Соломоном, автором видання The Hill, інформує Kyivpost. Раніше Соломон був одним із авторів, які поширювали чутки про Джо Байдена і його сина, а також стверджували, що українські високопосадовці втручалися у президентські вибори 2016 року в США.

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      Що таке аффідевіт? У праві США та Великої Британії письмове свідчення або заява особи, що виступає в ролі свідка при неможливості особистої явки. Заява дається під присягою і засвідчується нотаріусом або іншою уповноваженою посадовою особою.

      Мене вигнали, бо я проводив широкомасштабне розслідування корупції у Burisma Holdings,
      – заявив Шокін у своїх письмових свідченнях.

      За його словами, Порошенко кілька разів просив його припинити розслідування у справі Burisma, але він відмовився. Потім Порошенко вимагав у Шокіна подати у відставку, тому що Байден пригрозив заблокувати 1 мільярд доларів допомоги для України, поки його не звільнять з посади генпрокурора.

      Шокін заявив, що це був не єдиний випадок, коли Байден впливав на Порошенка і українську владу. За словами ексгенпрокурора, Байден тиснув на адміністрацію президента, щоб заблокувати повернення Фірташа в Україну в грудні 2015 року.

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      Згідно з показами Шокіна, українські чиновники "під потужним тиском Байдена" зробили все, щоб Фірташ не повернувся в Україну. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді попередив, що Фірташа заарештують відразу після повернення в Україну.

      Шокін стверджує, що не було жодних доказів того, що Фірташ зробив якийсь злочин.

      Я б ніколи не допустив, щоб Генеральна прокуратура використовувалася в політичних цілях для необґрунтованого кримінального переслідування особи за відсутності достатніх доказів того, що такі злочини були скоєні,
      – сказав Шокін.

      У чому звинувачують Фірташа у США?

      Міністерство юстиції США звинувачує Фірташа у змові з метою підкупу посадових осіб в Індії на загальну суму 18,5 мільйонів доларів за дозвіл на розробку титанових рудників в індійському штаті Андхра-Прадеш. На думку слідства, отриманий титан міг бути проданий американській компанії Boeing.

      Фірташ вперше був арештований у Відні у 2014 році. Протягом останніх п'яти років він бореться з екстрадицією у США. Нещодавно австрійський суд і міністр юстиції країни дозволили його екстрадицію в США, але адвокати Фірташа подали прохання про повторне слухання справи до суду першої інстанції. Ще у квітні 2015 року, австрійський суддя відхилив екстрадицію Дмитра Фірташа у США, визнавши наявність політичної складової у справі і запиті на екстрадицію українського бізнесмена. Після цього Фірташ планував приїхати до Києва.

      Справа Фірташа: чи впливає олігарх на українську політику

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Віктор Шокін Дмитро Фірташ Джозеф Байден
      Джерело: 24 канал
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