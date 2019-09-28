Я висушу це болото: Трамп оприлюднив відео з Байденом, Порошенком та Зеленським

У рекламному передвиборчому відео, оприлюдненому вночі 28 вересня, американський президент Дональд Трамп гостро зачепив Україну.

Трамп виклав у фейсбуці відео із заголовком "Я висушу це болото". Відео за змістом є передвиборчою агітацією (вибори президента у США відбудуться у 2020 році). Однак майже все воно присвячене Україні.

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"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо там звільнять Генерального прокурора. Того самого, який розслідував справу компанії сина Байдена", – мовиться у відео.

Одразу за цим українська влада позиціюється у відео не з найкращого боку. Мовляв, справу можна описати таким анекдотичним діалогом:

– Якщо ви не звільните прокурора, то не отримаєте гроші.

– От курвий син! Його звільнено.

"Та от коли президент Трамп попросив президента Зеленського про розслідування, американські демократи захотіли оголосити йому імпічмент", – такий текст начитує диктор.

У відео можна впізнати, окрім американських політиків, Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та Володимира Зеленського. Причому щодо чинного українського президента не звучало жодного негативного слова.

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Цікаво, що зазвичай відеоролики Трампа у фейсбуці мають кілька тисяч коментарів від користувачів соціальних мереж. А от це відео за кілька годин зібрало понад 16 тисяч коментарів та понад 41 тисячу поширень.

Про який скандал між Україною та США мовиться? 25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.