Волкер подає у відставку через скандал навколо розмови Трампа і Зеленського, – CNN

Спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. Про це він начебто заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського – 27 вересня.

Курта Волкера мають допитувати у Палаті представників Конгресу наступного тижня в межах слідчих дій щодо процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомили у CNN з посиланням на поінформовані джерела, а також у New York Times.

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У відставку, кажуть журналісти, Волкер подав тому, що став однією з ключових осіб у скандалі навколо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського.

Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) та радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідуванні "справи Гантера Байдена" – мовиться про сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Коротко про скандал навколо Трампа та Зеленського

25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск.Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.