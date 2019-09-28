04:17
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Волкер подает в отставку из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского, – CNN

      40 Читати новину українською
      Курт Волкер уходит в отставку
      Курт Волкер уходит в отставку / ТАСС

      Специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он якобы заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского – 27 сентября.

      Курта Волкера будут допрашивать в Палате представителей Конгресса на следующей неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на информированные источники, а также в New York Times.

      Читайте также: Импичмент в США: в Конгрессе официально выразили последнее предупреждение администрации Трампа

      В отставку, говорят журналисты, Волкер подал потому, что стал одной из ключевых персон в скандале вокруг жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского.

      Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследовании "дела Хантера Байдена" – говорится о сыне главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

      Коротко о скандале вокруг Трампа и Зеленского

      25 июля 2019 во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось любой тиск. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено о начале формальной процедуры импичмента президенту США.

      blog_ava
      Тина Кароль надела обольстительное мини платье: соблазнительное фото
      27 сентября
      254
      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости Украины Новости США Курт Волкер Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 108
      Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      27 сентября , 23:22 Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      208
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      112
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 792
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 389
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук