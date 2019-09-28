Волкер подает в отставку из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского, – CNN

Специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом он якобы заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского – 27 сентября.

Курта Волкера будут допрашивать в Палате представителей Конгресса на следующей неделе в рамках следственных действий по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на информированные источники, а также в New York Times.

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В отставку, говорят журналисты, Волкер подал потому, что стал одной из ключевых персон в скандале вокруг жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследовании "дела Хантера Байдена" – говорится о сыне главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Коротко о скандале вокруг Трампа и Зеленского

25 июля 2019 во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось любой тиск. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено о начале формальной процедуры импичмента президенту США.