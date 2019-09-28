Импичмент в США: в Конгрессе официально выразили последнее предупреждение администрации Трампа

Госсекретарю США Майклу Помпео Палата представителей прислала официальное письмо с требованием. Письмо подписали руководители трех комитетов – иностранных дел, разведки, наблюдения и реформ. А требуют от Помпео всех документов по обращениям Трампа и Джулиани к украинской власти.

Эти документы надо было предоставить давно, пишут американские законодатели.Но дальше медлить нельзя, ведь уже начата процедура импичмента Дональду Трампу. Поэтому отказ или игнорирование требования может расцениваться как препятствование расследованию Конгресса.

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В тексте требования указано, что говорится о расследовании в отношении действий Трампа, которые подвергли угрозе национальной безопасности США. А именно из-за давления на украинского лидера Зеленского, которому якобы обещали, что разблокируют военную помощь Украине в обмен на помощь Трампу в президентских выборах в США в 2020 году.

"Мы просили вас подать эти документы до 16 сентября 2019 года. Вы не выполнили запрос комитетов. 23 сентября комитеты направили повторное сообщение, в котором отметили, что рассмотрят принудительный процесс, если вы проигнорируете запрос. Мы попросили вас предоставить эти документы до 26 сентября. вы опять не выполнили этого", – возмущены законодатели.

Теперь для Помпео установили окончательный дедлайн: 4 октября.

"Ваша длительный отказ в предоставлении запрашиваемых документов не только мешает нашим комитетам в расследовании, но и вообще вредит Конгрессу выполнять свои конституционные обязанности – защищать национальную безопасность и демократию", – отметили руководители комитетов в письме.

Полный текст официального требования к Помпео из правительственного портала США:

Главное о скандале вокруг Трампа и при чем тут Зеленский

В июле 2019 во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца до того.

Стенограмма беседы Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

Ее текст свидетельствует Дональд Трамп же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена. Впрочем, впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление.

Несмотря на это и именно чеиз-за этого телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональду Трампу

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