Одни из худших существ, – Трамп обозвал журналистов животными и отбросами

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов "одними из худших человеческих существ". Работников СМИ американский лидер пообзывал из-за скандального разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома позволил себе такие высказывания на закрытой встрече с дипломатами, пишет издание Bloomberg.

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Издание отмечает, что все произошло уже после того, как скандал с телефонным разговором набрал обороты и привел к запуску процедуры импичмента Дональда Трампа.

Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них – подонки,

– сказал он.

Коротко о скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

В июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Инициатором жалобы, из-за которой вспыхнул "телефонный" скандал и началась процедура импичмента, оказался агент ЦРУ. Он работал в Белом доме.

Именно из-за этого телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Кроме того, она подозревает, что к этому "приложила руку Россия".