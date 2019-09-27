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      Одні з найгірших істот, – Трамп обізвав журналістів тваринами та покидьками

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      Трамп обізвав журналістів тваринами та покидьками
      Трамп обізвав журналістів тваринами та покидьками / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп назвав журналістів "одними із найгірших людських істот". Працівників ЗМІ американський лідер пообзивав через скандальну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Глава Білого дому дозволив собі такі висловлювання на закритій зустрічі з дипломатами, пише видання Bloomberg.

      Знайте більше: Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа

      Видання зазначає, що все сталось вже після того, як скандал із телефонною розмовою набрав обертів та призвів до запуску процедури імпічменту Дональда Трампа.

      Ви знаєте цих тварин в пресі. Вони тварини, одні з найгірших людських істот, яких ви зустрічали. Вони покидьки, багато хто з них
      – покидьки, – сказав він.

      Коротко про скандал навколо розмови Трампа та Зеленського

      У липні 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Ініціатором скарги, через яку спалахнув "телефонний" скандал і розпочалась процедура імпічменту, виявився агент ЦРУ. Він працював у Білому домі.

      Саме через це телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Окрім того, вона підозрює, що до цього "доклала свою руку Росія"

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      Теги: Новини США Дональд Трамп ЗМІ Журналісти Телефонна розмова Зеленського і Трампа Скандал Новини політики
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