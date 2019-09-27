Імпічмент Трампа: відомо, хто подав скаргу на американського президента

Через скаргу на дії американського президента Дональда Трампа, у США розпочали процедуру імпічменту. Ініціатором скарги, через яку і розпочалась процедура, виявився агент ЦРУ, який працював у Білому домі.

Судячи зі скарги, працівник ЦРУ добре орієнтується у політиці щодо України та має хороші знання у законодавчій сфері, пише видання The New York Times.

Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

Адвокати офіцера зазначили, що повне розкриття особи інформатора може бути потенційно небезпечним для нього. Крім того, співробітник ЦРУ має право на анонімність.

Про необхідність захистити анонімність інформатора вже зявили і в правоохоронних органах. Так, прессекретар в. о. директора національної розвідки Джозефа Магвайра наголосив, що захист особи заявника скарги – найбільший пріоритет.

Цікаво, що викривач не був безспосередньо ознайомлений зі змістом розмови, але дізнався про нього під час своєї роботи у Білому домі.

При цьому президент США Дональд Трамп розраховує дізнатися, хто в його адміністрації надав інформацію про телефонну розмову з Володимиром Зеленським співробітнику американської розвідки.

До слова, сам офіцер ЦРУ більше не працює у Білому домі, натомість повернувся до роботи в Центральному розвідувальному управлінні.

Чому Трампу можуть оголосити імпічмент?Скандал розгорівся після телефонної розмови, у якій Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.