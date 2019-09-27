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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Импичмент Трампа: стало известно, кто подал жалобу на американского президента

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      Жалобу на Трампа, из-за которой инициировали импичмент, подал офицер ЦРУ
      Жалобу на Трампа, из-за которой инициировали импичмент, подал офицер ЦРУ / 24online.info

      Из-за жалобы на действия американского президента Дональда Трампа, в США начали процедуру импичмента. Инициатором жалобы, по которой и началась процедура, оказался агент ЦРУ, который работал в Белом доме.

      Судя по жалобе, работник ЦРУ хорошо ориентируется в политике относительно Украины и обладает хорошими знаниями в законодательной сфере, пишет издание The New York Times.

       Важно: Скандальній разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Адвокаты офицера отметили, что полное раскрытие лица информатора может быть потенциально опасным для него. Кроме того, сотрудник ЦРУ имеет право на анонимность.

      О необходимости защитить анонимность информатора уже зявила и в правоохранительных органах. Так, пресс-секретар в. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра подчеркнул, что защита личности заявителя жалобы – наибольший приоритет.

      Интересно, что обличитель ни был непосредственно ознакомлен с содержанием разговора, но узнал о нем во время своей работы в Белом доме.

      При этом президент США Дональд Трамп рассчитывает узнать, кто в его администрации предоставил информацию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сотруднику американской разведки.

      К слову, сам офицер ЦРУ больше не работает в Белом доме, а вернулся к работе в Центральном разведывательном управлении.

      Почему Трампу могут объявить импичмент?
      Скандал разгорелся после телефонного разговора, в котором Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский
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