Росія доклала руку, – ініціатор імпічменту Трампу про скандальну розмову із Зеленським

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу із телефонною розмовою Дональда Трампа і Володимира Зеленського причетна Росія.

Будь-яке втручання зовнішніх сил у виборчий процес в США є неприпустимим, на цьому Пелосі наголосила в ефірі каналу MSNBC.

Тим часом у Росії: Проблем і так багато, – Кремль не хоче публікації стенограм розмов Трампа і Путіна

Окрім того, Пелосі нагадала, що Росія уже втрутився у американські вибори 2016 року.

До речі, я думаю, що Росія доклала до цього (скандалу із розмовою Трампа та Зеленського – 24 канал) руку,

– додала спікер.

Водночас Пелосі не сказала, яку роль Кремль відіграв у цій ситуації.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент і до чого тут Володимир Зеленський:

Скандал розгорівся після телефонної розмови, у якій Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байде н. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



н. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони. Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



Ініціатором скарги, через яку спалахнув "телефонний" скандал і розпочалась процедура імпічменту, виявився агент ЦРУ. Він працював у Білому домі.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.