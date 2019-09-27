Росія доклала руку, – ініціатор імпічменту Трампу про скандальну розмову із Зеленським
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу із телефонною розмовою Дональда Трампа і Володимира Зеленського причетна Росія.
Будь-яке втручання зовнішніх сил у виборчий процес в США є неприпустимим, на цьому Пелосі наголосила в ефірі каналу MSNBC.
Тим часом у Росії: Проблем і так багато, – Кремль не хоче публікації стенограм розмов Трампа і Путіна
Окрім того, Пелосі нагадала, що Росія уже втрутився у американські вибори 2016 року.
До речі, я думаю, що Росія доклала до цього (скандалу із розмовою Трампа та Зеленського – 24 канал) руку,
– додала спікер.
Водночас Пелосі не сказала, яку роль Кремль відіграв у цій ситуації.
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент і до чого тут Володимир Зеленський:
- Скандал розгорівся після телефонної розмови, у якій Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.
- Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
- Ініціатором скарги, через яку спалахнув "телефонний" скандал і розпочалась процедура імпічменту, виявився агент ЦРУ. Він працював у Білому домі.
25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.